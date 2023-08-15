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Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео - РИА Новости, 15.08.2023
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попало на видео, которое появилось в соцсетях. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:22
2023-08-15T00:22
2023-08-15T00:24
чп на азс в махачкале
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Момент взрыва на АЗС в Махачкале попало на видео, которое появилось в соцсетях.На кадрах, снятых водителем автомобиля, виден пожар на автозаправочной станции, следом за которым следует взрыв.По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, еще 50 пострадали.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку.В администрации Махачкалы предупредили об угрозы повторного взрыва. Сейчас полицейские отводят людей на безопасное расстояние.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087447.html
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чп на азс в махачкале, происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео
Опубликовано видео взрыва на АЗС в Махачкале