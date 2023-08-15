https://ria.ru/20230815/ak-1890201108.html

Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года

Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года - РИА Новости, 15.08.2023

Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:14

2023-08-15T14:14

2023-08-15T14:20

венесуэла

форум "армия — 2023"

экономика

россия

автомат калашникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762434786_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_c7b3011a1e060f67b24891b754200e3e.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин."Очень скоро. В этом году. Все почти готово", - сказал он.Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.

https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венесуэла, форум "армия — 2023", экономика, россия, автомат калашникова