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Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года - РИА Новости, 15.08.2023
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14:14 15.08.2023 (обновлено: 14:20 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ak-1890201108.html
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года - РИА Новости, 15.08.2023
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года
Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:14
2023-08-15T14:20
венесуэла
форум "армия — 2023"
экономика
россия
автомат калашникова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин."Очень скоро. В этом году. Все почти готово", - сказал он.Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.
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венесуэла, форум "армия — 2023", экономика, россия, автомат калашникова
Венесуэла, Форум "Армия — 2023", Экономика, Россия, Автомат Калашникова
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года

Минобороны Венесуэлы: завод по производству АК начнет работу до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомат АК-203 (автомат Калашникова). Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин.
"Очень скоро. В этом году. Все почти готово", - сказал он.
Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.
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