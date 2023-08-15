https://ria.ru/20230815/ak-1890201108.html
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года - РИА Новости, 15.08.2023
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года
Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:14
2023-08-15T14:14
2023-08-15T14:20
венесуэла
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экономика
россия
автомат калашникова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин."Очень скоро. В этом году. Все почти готово", - сказал он.Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, форум "армия — 2023", экономика, россия, автомат калашникова
Венесуэла, Форум "Армия — 2023", Экономика, Россия, Автомат Калашникова
Завод по производству АК в Венесуэле введут в строй до конца года
Минобороны Венесуэлы: завод по производству АК начнет работу до конца года