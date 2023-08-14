https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html

Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами" - РИА Новости, 14.08.2023

Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) "Ясень" проекта 885 (М) штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:02

2023-08-14T03:02

2023-08-14T11:36

новое оружие россии

безопасность

россия

алексей рахманов

сергей сафронов (телеведущий)

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) "Ясень" проекта 885 (М) штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Работы в этом направлении уже ведутся", — добавил он.Рахманов отметил, что первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"."Вооружение серийных фрегатов этим комплексом будет осуществляться в соответствии с планом Минобороны России в ходе их строительства и эксплуатации", — уточнил глава ОСК.Сейчас на вооружении АПЛ типа "Ясень" находятся крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и торпеды типа "Физик".Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html

https://ria.ru/20230814/svo-1889860094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация