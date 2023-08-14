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Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами" - РИА Новости, 14.08.2023
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Новое оружие России
 
03:02 14.08.2023 (обновлено: 11:36 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html
Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами" - РИА Новости, 14.08.2023
Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) "Ясень" проекта 885 (М) штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:02
2023-08-14T11:36
новое оружие россии
безопасность
россия
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) "Ясень" проекта 885 (М) штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Работы в этом направлении уже ведутся", — добавил он.Рахманов отметил, что первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".&quot;Вооружение серийных фрегатов этим комплексом будет осуществляться в соответствии с планом Минобороны России в ходе их строительства и эксплуатации&quot;, — уточнил глава ОСК.Сейчас на вооружении АПЛ типа "Ясень" находятся крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и торпеды типа "Физик".Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html
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безопасность, россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Объединенная судостроительная корпорация
Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Рахманов: многоцелевые АПЛ "Ясень" вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) "Ясень" проекта 885 (М) штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Работы в этом направлении уже ведутся", — добавил он.
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Рахманов отметил, что первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".
«

"Вооружение серийных фрегатов этим комплексом будет осуществляться в соответствии с планом Минобороны России в ходе их строительства и эксплуатации", — уточнил глава ОСК.

Сейчас на вооружении АПЛ типа "Ясень" находятся крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и торпеды типа "Физик".
Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.
Читайте полный текст интервью >>>
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияАлексей РахмановСергей Сафронов (телеведущий)Объединенная судостроительная корпорация
 
 
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