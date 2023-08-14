https://ria.ru/20230814/rakhmanov-1889519222.html

Алексей Рахманов: комплексы "Циркон" станут штатным оружием АПЛ "Ясень"

Алексей Рахманов: комплексы "Циркон" станут штатным оружием АПЛ "Ясень" - РИА Новости, 14.08.2023

Алексей Рахманов: комплексы "Циркон" станут штатным оружием АПЛ "Ясень"

На открывающемся сегодня в подмосковном парке "Патриот" форуме "Армия-2023" будет широко представлена экспозиция проектов новых кораблей и судов для ВМФ России. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:00

2023-08-14T11:00

2023-08-14T11:00

интервью

интервью - авторы

россия

алексей рахманов

форум "армия — 2023"

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На открывающемся сегодня в подмосковном парке "Патриот" форуме "Армия-2023" будет широко представлена экспозиция проектов новых кораблей и судов для ВМФ России. Судостроительная отрасль в России успешно развивается несмотря на многочисленные западные санкции, ограничения, а также угрозы в отношении государств-партнеров. О том, какие задачи стоят сегодня перед Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) по выполнению гособоронзаказа, как они решаются, какие корабли в скором времени появятся в боевом составе ВМФ, а какие пойдут на экспорт, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.–Алексей Львович, на каком этапе находится строительство на ПСЗ "Янтарь" двух фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии? Ранее сообщалось о передаче кораблей в 2023 и 2024 годах соответственно, сохранились ли сроки? Нет ли задержки? Когда будут переданы первый и второй фрегаты индийцам?– Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. В настоящее время строительство кораблей идет по уточненным графикам достройки и испытаний. По отдельным позициям есть небольшое отставание от графиков (менее шести месяцев). На первом из фрегатов произведены пробные пуски дизель-генераторов, идет подготовка к заводским швартовным испытаниям.– Как ОСК участвует в постройке еще двух фрегатов 11356 на верфи в Гоа? Когда они должны быть построены?– По тому же контракту ОСК совместно с обществами группы ОСК осуществляет поставку оборудования, материалов и проектно-конструкторской документации для строительства на индийской верфи Goa Shipyard Ltd. двух кораблей проекта 11356. Работы по подготовке производства и началу строительства ведутся в соответствии с графиком, в них принимает активное участие ПСЗ "Янтарь", конструкторское сопровождение осуществляет Северное ПКБ (входят в ОСК).–На ПСЗ "Янтарь" также строятся два БДК измененного проекта 11711 (М) "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". По данным из открытых источников корабли имеют на 40% большее водоизмещение, возросшую десантовместимость, увеличенное количество базирующихся на корабле вертолетов. Так ли это?– По результатам испытаний головного большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" Военно-морской флот внес дополнительные требования, направленные на улучшение боевых и эксплуатационных возможностей корабля.Эти требования заложены в новую конструкторскую документацию и реализуются в ходе строительства БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". На выходе появится совершенно новый проект с улучшенными характеристиками, в том числе увеличенным водоизмещением и десантовместимостью.– На каком этапе постройка этих двух БДК? Когда планируется спустить корабли на воду, когда передать заказчику?– Корабли находятся на стапельном этапе строительства. Спуск на воду запланирован в интервале ближайших двух лет, передача флоту – в соответствии со сроками, установленными государственными контрактами.– Также сообщалось о продолжении серии и постройке еще двух БДК измененного проекта 11711. Существуют ли такие планы? Подписан ли контракт на их постройку, или когда планируется его подписать?– Контракт на дальнейшее серийное строительство этих кораблей пока не заключен, но мы надеемся на продвижение этих работ в 2024-2025 годах с учетом разрабатываемой государственной программы вооружения и первоочередных задач, стоящих перед ВМФ. Возможности для продолжения строительства кораблей данной серии у ОСК есть.– Завершены ли госиспытания АПЛ "Красноярск" проекта 885М? Готова ли она к передаче флоту? Когда это состоится?– Корабль находится на этапе государственных испытаний. После их завершения он будет передан государственному заказчику.– На каком этапе строительство следующей по счету лодки данного проекта "Архангельск"? Когда ее спустят на воду и отправят на ЗХИ?– Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний – в соответствии с графиком работ.– В декабре 2022 года на воду спущена лодка "Император Александр III" проекта 955А, когда завершится достройка лодки на плаву, и начнутся ее ЗХИ?– Корабль уже приступил к испытаниям, завершение планируется до конца 2023 года.– Какой первый надводный корабль новой постройки передадут флоту уже с штатным гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон"? Какая первая новая подлодка будет штатно вооружена "Цирконом" в версии для подлодок? Главком ВМФ Евменов сообщал РИА Новости, что отныне все новые и строящиеся корабли будут вооружены "Цирконами". Значит ли это, что фрегат "Адмирал Головко" станет первым носителем?– Первый российский корабль, вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", – фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вооружение серийных фрегатов этим комплексом будет осуществляться в соответствии с планом Минобороны России в ходе их строительства и эксплуатации. По решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.– Сколько всего новых боевых надводных и подводных кораблей по плану передадут предприятия ОСК ВМФ России в 2023 году? Есть ли уже планы на 2024 год?– В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей. Планы на будущие годы определяются соответствующим постановлением правительства.– С учетом СВО будет ли увеличено финансирование ГОЗ в 2024 году или наоборот уменьшено?–Обычно план финансирования доводится заказчиком до наших предприятий в начале года. Предприятия ОСК заинтересованы в увеличении гособоронзаказа и имеют возможности для наращивания выпуска оборонной продукции. Определение приоритетов гособоронзаказа с учетом потребностей СВО находится в компетенции Минобороны.

https://ria.ru/20230811/aerozol-1889461728.html

https://ria.ru/20230811/zubilo-1889406411.html

https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html

https://ria.ru/20230511/merkuriy-1871049249.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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