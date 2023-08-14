https://ria.ru/20230814/yakutsk-1889894236.html

В дымке, окутавшей Якутск, нашли превышения ПДК по шести веществам

В дымке, окутавшей Якутск, нашли превышения ПДК по шести веществам - РИА Новости, 14.08.2023

В дымке, окутавшей Якутск, нашли превышения ПДК по шести веществам

Предельно допустимая концентрация превышена по шести показателям в атмосферном воздухе Якутска и ряда районов, которые окутал дым от лесных пожаров, сообщает... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:56

2023-08-14T09:56

2023-08-14T11:26

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нюрба

нюрбинский район

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ЯКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация превышена по шести показателям в атмосферном воздухе Якутска и ряда районов, которые окутал дым от лесных пожаров, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. "Проведено 103 исследования атмосферного воздуха в Якутске и в 11 районах республики. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 38 исследованиях по 6 показателям", - доложили в пресс-службе. В Якутске зафиксировано превышение концентрации взвешенных веществ – до 1,32 ПДК, взвешенных частиц РМ 2,5 – до 1,56 ПДК, взвешенных частиц РМ 10 – до 1,43 ПДК, диоксид азота - до 1,6 ПДК, оксид азота - до 1,3 ПДК. Также плохие анализы в городе Нюрба Нюрбинского района, селах Амга и Чапчылган Амгинского района, селах Магарас и Бердигестях Горного района. Задымленность стала причиной задержки авиарейсов в международном аэропорту "Якутск". "Рейс 466 авиакомпании "Якутия", прибывающий из Москвы, был перенаправлен в Нерюнгри. Рейс 468 из Санкт-Петербурга - в Хабаровск. Задержано отправление рейсов: 522 Якутск - Мирный, 473 Якутск - Москва Внуково, 459 Якутск - Новосибирск - Сочи", - информирует аэропорт А вот работе паромов через реку Лена в Якутске густой дым не помешал. "Работа паромов не будет приостанавливаться. Видимость на реке позволяет не ограничивать их движение", - информирует Минтранс республики. Сильный дым окутал столицу Якутии из-за лесных пожаров в соседних регионах. По прогнозу синоптиков, высокая концентрация химических веществ в воздухе сохранится и после дождей.

https://ria.ru/20230803/moskva-1887936518.html

якутск

республика саха (якутия)

нюрба

нюрбинский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, якутск, республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нюрба, нюрбинский район