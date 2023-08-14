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При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек - РИА Новости, 14.08.2023
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23:24 14.08.2023 (обновлено: 23:57 14.08.2023)
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При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек
При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек - РИА Новости, 14.08.2023
При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек
При взрыве на АЗС на выезде из Махачкалы пострадали 15 человек, погибли пять, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:24
2023-08-14T23:57
происшествия
махачкала
республика дагестан
чп на азс в махачкале
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. При взрыве на АЗС на выезде из Махачкалы пострадали 15 человек, погибли пять, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в телеграм-канале ведомства.При этом сперва в минздраве заявили о 20 пострадавших, но позднее уточнили, что речь все же идет о 15 раненых.&quot;По информации на данное время, в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибло, из них один ребенок, 15 пострадавших. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник&quot;, - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в медучреждениях есть необходимое количества коек для лечения пострадавших и все нужные медикаменты. Лечение пострадавших, по данным минздрава региона, находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
https://ria.ru/20230814/avtoservis-1890083554.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан, чп на азс в махачкале, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, ЧП на АЗС в Махачкале, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек

Минздрав: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек, пятеро погибли

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : МЧС РФ
Пожар на АЗС в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. При взрыве на АЗС на выезде из Махачкалы пострадали 15 человек, погибли пять, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в телеграм-канале ведомства.
При этом сперва в минздраве заявили о 20 пострадавших, но позднее уточнили, что речь все же идет о 15 раненых.
«

"По информации на данное время, в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибло, из них один ребенок, 15 пострадавших. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в медучреждениях есть необходимое количества коек для лечения пострадавших и все нужные медикаменты. Лечение пострадавших, по данным минздрава региона, находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
Машины противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В районе Махачкалы, где горит автосервис, прекращено газоснабжение
Вчера, 23:18
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанЧП на АЗС в МахачкалеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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