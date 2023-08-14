Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 14.08.2023 (обновлено: 00:09 15.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890082294.html
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.08.2023
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T23:05
2023-08-15T00:09
махачкала
республика дагестан
происшествия
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.&quot;На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 - пострадали. По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧСРоссии по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника&quot;, - написал Меликов."Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230814/proverka-1890082905.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, республика дагестан, происшествия, чп на азс в махачкале
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек

Меликов: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
«

"На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 - пострадали. По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧСРоссии по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника", - написал Меликов.

"Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб", - подчеркнул он.
Взрыв на заправке в Махачкале
Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке
Вчера, 23:11
 
МахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествияЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала