https://ria.ru/20230814/vzryv-1890082294.html

Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек

Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.08.2023

Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T23:05

2023-08-14T23:05

2023-08-15T00:09

махачкала

республика дагестан

происшествия

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале."На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 - пострадали. По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧСРоссии по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника", - написал Меликов."Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб", - подчеркнул он.

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, республика дагестан, происшествия, чп на азс в махачкале