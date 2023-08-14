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Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.08.2023
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T23:05
2023-08-14T23:05
2023-08-15T00:09
махачкала
республика дагестан
происшествия
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек, еще десять пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале."На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 - пострадали. По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧСРоссии по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника", - написал Меликов."Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230814/proverka-1890082905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, происшествия, чп на азс в махачкале
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до пяти человек
Меликов: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти человек