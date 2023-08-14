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Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.08.2023
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:02
2023-08-14T23:02
2023-08-14T23:14
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. "По указанию министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых. Раненых госпитализируют с учетом территориальной близости медицинских учреждений", – говорится в сообщении. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи. По последней информации от МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, ЧП на АЗС в Махачкале
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медучреждения в Махачкале после взрыва в автосервисе работают в усиленном режиме