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Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.08.2023
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23:02 14.08.2023 (обновлено: 23:14 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890081638.html
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.08.2023
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:02
2023-08-14T23:14
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. "По указанию министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых. Раненых госпитализируют с учетом территориальной близости медицинских учреждений", – говорится в сообщении. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи. По последней информации от МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, ЧП на АЗС в Махачкале
Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы

Медучреждения в Махачкале после взрыва в автосервисе работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
«
"По указанию министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых. Раненых госпитализируют с учетом территориальной близости медицинских учреждений", – говорится в сообщении.
Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.
По последней информации от МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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