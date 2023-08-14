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Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы

Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.08.2023

Медучреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы

Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:02

2023-08-14T23:02

2023-08-14T23:14

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе переведены на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. "По указанию министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых. Раненых госпитализируют с учетом территориальной близости медицинских учреждений", – говорится в сообщении. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи. По последней информации от МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, чп на азс в махачкале