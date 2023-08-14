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В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе
В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе - РИА Новости, 14.08.2023
В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе
В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, просят жителей города не ехать в этом направлении, чтобы не мешать работе... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:41
2023-08-14T22:41
2023-08-14T23:16
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, просят жителей города не ехать в этом направлении, чтобы не мешать работе экстренных служб."Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва", - говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.Власти также настоятельно призывают "без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, вы можете помешать проезду пожарных расчётов и карет скорой помощи".
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махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия
В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе
Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва на автосервисе