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В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе

В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе - РИА Новости, 14.08.2023

В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе

В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, просят жителей города не ехать в этом направлении, чтобы не мешать работе... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:41

2023-08-14T22:41

2023-08-14T23:16

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, просят жителей города не ехать в этом направлении, чтобы не мешать работе экстренных служб."Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва", - говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.Власти также настоятельно призывают "без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, вы можете помешать проезду пожарных расчётов и карет скорой помощи".

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махачкала

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