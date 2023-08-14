Рейтинг@Mail.ru
На заправке в Махачкале прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 14.08.2023 (обновлено: 00:04 15.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890078109.html
На заправке в Махачкале прогремел взрыв
На заправке в Махачкале прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2023
На заправке в Махачкале прогремел взрыв
На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T22:29
2023-08-15T00:04
происшествия
махачкала
сергей меликов
происшествия – радио sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_295ea11ab117e5b92b4782cdd6f72afe.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.&quot;Сегодня на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется&quot;, — написал он в Telegram-канале.Позднее Меликов уточнил, что в результате инцидента погибли пять человек. Он отметил, что на месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Глава республики взял ситуацию на личный контроль.В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что среди погибших есть ребенок. Также в результате ЧП пострадали 15 человек. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь возгорания после взрыва достигла 500 квадратных метров. Огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Кроме того, проводится наращивание сил и средств.В свою очередь, в администрации Махачкалы сообщили об угрозе повторного взрыва на автосервисе. Сейчас полицейские отводят людей на безопасное расстояние. Власти также призвали автомобилистов не ехать без крайней необходимости в сторону места происшествия, так как это может помешать работе пожарных и бригад скорой помощи.В МВД сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.Городские медицинские учреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.Прокуратура Дагестана начала проверку после инцидента. В ведомстве пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
https://ria.ru/20230814/pozhar-1890077979.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_691acd99735b3315d1ea7d1f6c588237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, сергей меликов, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Происшествия – Радио Sputnik
На заправке в Махачкале прогремел взрыв

В Махачкале после взрыва в автосервисе загорелась АЗС

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале
© Телеграм-канал mkala_news
Взрыв на заправке в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«

"Сегодня на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.

Позднее Меликов уточнил, что в результате инцидента погибли пять человек. Он отметил, что на месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Глава республики взял ситуацию на личный контроль.
В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что среди погибших есть ребенок. Также в результате ЧП пострадали 15 человек. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.
Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь возгорания после взрыва достигла 500 квадратных метров. Огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Кроме того, проводится наращивание сил и средств.
В свою очередь, в администрации Махачкалы сообщили об угрозе повторного взрыва на автосервисе. Сейчас полицейские отводят людей на безопасное расстояние. Власти также призвали автомобилистов не ехать без крайней необходимости в сторону места происшествия, так как это может помешать работе пожарных и бригад скорой помощи.
В МВД сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
Городские медицинские учреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.
Прокуратура Дагестана начала проверку после инцидента. В ведомстве пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
Тушение пожара
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение
Вчера, 22:28
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала