https://ria.ru/20230814/vzryv-1890078109.html
На заправке в Махачкале прогремел взрыв
На заправке в Махачкале прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2023
На заправке в Махачкале прогремел взрыв
На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T22:29
2023-08-14T22:29
2023-08-15T00:04
происшествия
махачкала
сергей меликов
происшествия – радио sputnik
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МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Сегодня на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.Позднее Меликов уточнил, что в результате инцидента погибли пять человек. Он отметил, что на месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Глава республики взял ситуацию на личный контроль.В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что среди погибших есть ребенок. Также в результате ЧП пострадали 15 человек. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь возгорания после взрыва достигла 500 квадратных метров. Огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Кроме того, проводится наращивание сил и средств.В свою очередь, в администрации Махачкалы сообщили об угрозе повторного взрыва на автосервисе. Сейчас полицейские отводят людей на безопасное расстояние. Власти также призвали автомобилистов не ехать без крайней необходимости в сторону места происшествия, так как это может помешать работе пожарных и бригад скорой помощи.В МВД сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.Городские медицинские учреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.Прокуратура Дагестана начала проверку после инцидента. В ведомстве пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, сергей меликов, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Происшествия – Радио Sputnik
На заправке в Махачкале прогремел взрыв
В Махачкале после взрыва в автосервисе загорелась АЗС
МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости.
На заправке в Махачкале прогремел взрыв, сообщил
глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"Сегодня на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.
Позднее Меликов уточнил, что в результате инцидента погибли пять человек. Он отметил, что на месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Глава республики взял ситуацию на личный контроль.
В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что среди погибших есть ребенок. Также в результате ЧП пострадали 15 человек. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.
Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь возгорания после взрыва достигла 500 квадратных метров. Огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Кроме того, проводится наращивание сил и средств.
В свою очередь, в администрации Махачкалы сообщили
об угрозе повторного взрыва на автосервисе. Сейчас полицейские отводят людей на безопасное расстояние. Власти также призвали автомобилистов не ехать без крайней необходимости в сторону места происшествия, так как это может помешать работе пожарных и бригад скорой помощи.
В МВД сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
Городские медицинские учреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых. Спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.
Прокуратура Дагестана начала проверку после инцидента. В ведомстве пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
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