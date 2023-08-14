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В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2023
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:11
2023-08-14T22:11
2023-08-14T22:14
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале."По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Все службы экстренного реагирования задействованы", – говорится в сообщении.На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы. О пострадавших пока не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
В Махачкале в здании автосервиса в районе ТЦ "Глобус" прогремел взрыв