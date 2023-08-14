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В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2023
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22:11 14.08.2023 (обновлено: 22:14 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890076610.html
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2023
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:11
2023-08-14T22:14
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.&quot;По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра &quot;Глобус&quot;. Все службы экстренного реагирования задействованы&quot;, – говорится в сообщении.На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы. О пострадавших пока не сообщается.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв

В Махачкале в здании автосервиса в районе ТЦ "Глобус" прогремел взрыв

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.
«

"По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Все службы экстренного реагирования задействованы", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы.
О пострадавших пока не сообщается.
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