https://ria.ru/20230814/vzryv-1890076610.html

В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв

В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2023

В Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв

Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:11

2023-08-14T22:11

2023-08-14T22:14

происшествия

махачкала

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg

МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в Махачкале, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале."По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Все службы экстренного реагирования задействованы", – говорится в сообщении.На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы. О пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20230108/vzryv-1843479334.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, республика дагестан