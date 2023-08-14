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ВТБ и ОДК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 14.08.2023
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13:10 14.08.2023
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ВТБ и ОДК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
ВТБ и ОДК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 14.08.2023
ВТБ и ОДК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на международном РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:10
2023-08-14T13:10
россия
втб
ростех
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "ОДК" Вадим Бадеха. В соответствии с достигнутыми договоренностями, ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК, говорится в сообщении. "Поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей, создающих современные продукты и инновационные решения для российской промышленности, является основой для достижения технологического суверенитета и важнейшим элементом экономической устойчивости и промышленной безопасности государства. ОДК - один из важнейших наших партнеров, и мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения с корпорацией. За многолетнюю историю сотрудничества с корпорацией мы совместно реализовали целый ряд стратегически важных проектов. Несмотря на текущую ситуацию, нам удалось обеспечить бесперебойное обслуживание внешнеторговых контрактов предприятий ОДК. После ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает непосредственную поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей "сердце" самолета", – отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, Бадеха отметил, что авиационное двигателестроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей в мире. "Объединенная двигателестроительная корпорация продолжает создавать новые современные силовые установки для самолетов и вертолетов, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны. Двигатели ОДК традиционно востребованы на международных рынках. Банк ВТБ на протяжении многих лет является нашим надежным партнером и оказывает поддержку в экспортных проектах", - цитирует пресс-служба слова главы компании.
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россия, втб, ростех, форум "армия — 2023"
Россия, ВТБ, Ростех, Форум "Армия — 2023"

ВТБ и ОДК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "ОДК" Вадим Бадеха.
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В соответствии с достигнутыми договоренностями, ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК, говорится в сообщении.
"Поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей, создающих современные продукты и инновационные решения для российской промышленности, является основой для достижения технологического суверенитета и важнейшим элементом экономической устойчивости и промышленной безопасности государства. ОДК - один из важнейших наших партнеров, и мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения с корпорацией. За многолетнюю историю сотрудничества с корпорацией мы совместно реализовали целый ряд стратегически важных проектов. Несмотря на текущую ситуацию, нам удалось обеспечить бесперебойное обслуживание внешнеторговых контрактов предприятий ОДК. После ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает непосредственную поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей "сердце" самолета", – отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, Бадеха отметил, что авиационное двигателестроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей в мире. "Объединенная двигателестроительная корпорация продолжает создавать новые современные силовые установки для самолетов и вертолетов, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны. Двигатели ОДК традиционно востребованы на международных рынках. Банк ВТБ на протяжении многих лет является нашим надежным партнером и оказывает поддержку в экспортных проектах", - цитирует пресс-служба слова главы компании.
 
РоссияВТБРостехФорум "Армия — 2023"
 
 
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