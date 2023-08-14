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Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет - РИА Новости, 14.08.2023
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11:08 14.08.2023 (обновлено: 11:15 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vostochnyy-1889908219.html
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет - РИА Новости, 14.08.2023
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет
Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:08
2023-08-14T11:15
космос - риа наука
амурская область
роскосмос
ту-134
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос". "Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос") во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж также отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. В аэропорту самолёт подготовили к повторному вылету, и после непродолжительной стоянки он отправился в Благовещенск (Амурская область).
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космос - риа наука, амурская область, роскосмос, ту-134
Космос - РИА Наука, Амурская область, Роскосмос, Ту-134
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

Ту-134 "Роскосмоса" стал первым самолетом, севшим на космодроме Восточный

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос" / TelegramСамолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы
Самолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос" / Telegram
Самолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос".
"Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос") во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж также отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств.
В аэропорту самолёт подготовили к повторному вылету, и после непродолжительной стоянки он отправился в Благовещенск (Амурская область).
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