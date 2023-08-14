https://ria.ru/20230814/vostochnyy-1889908219.html

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет - РИА Новости, 14.08.2023

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:08

2023-08-14T11:08

2023-08-14T11:15

космос - риа наука

амурская область

роскосмос

ту-134

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос". "Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос") во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж также отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. В аэропорту самолёт подготовили к повторному вылету, и после непродолжительной стоянки он отправился в Благовещенск (Амурская область).

https://ria.ru/20230811/raketa-1889403695.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, амурская область, роскосмос, ту-134