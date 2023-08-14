Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет
Ту-134 "Роскосмоса" стал первым самолетом, севшим на космодроме Восточный
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос" / TelegramСамолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы
Самолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы, сообщил "Роскосмос".
"Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос") во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж также отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств.
В аэропорту самолёт подготовили к повторному вылету, и после непродолжительной стоянки он отправился в Благовещенск (Амурская область).