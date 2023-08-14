https://ria.ru/20230814/vmf-1889867273.html
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов - РИА Новости, 14.08.2023
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов
Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:18
2023-08-14T03:18
2023-08-14T11:36
безопасность
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
александр i
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей", - сказал Рахманов. Ранее он заявил РИА Новости, что до конца года ВМФ России получит две АПЛ: "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М") и "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов также сообщал РИА Новости, что в этом году флот получит АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) - штатный носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон". Читайте полный текст интервью >>>
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безопасность, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), александр i
Безопасность, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Александр I
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов
Глава ОСК Рахманов: ВМФ России получит до конца года не менее пяти кораблей