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ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов - РИА Новости, 14.08.2023
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03:18 14.08.2023 (обновлено: 11:36 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vmf-1889867273.html
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов - РИА Новости, 14.08.2023
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов
Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:18
2023-08-14T11:36
безопасность
алексей рахманов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей", - сказал Рахманов. Ранее он заявил РИА Новости, что до конца года ВМФ России получит две АПЛ: "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М") и "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов также сообщал РИА Новости, что в этом году флот получит АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) - штатный носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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безопасность, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), александр i
Безопасность, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Александр I
ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России получит до конца года не менее пяти кораблей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабль управления "Маршал Крылов" ВМФ России
Корабль управления Маршал Крылов ВМФ России - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабль управления "Маршал Крылов" ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«
"В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей", - сказал Рахманов.
Ранее он заявил РИА Новости, что до конца года ВМФ России получит две АПЛ: "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М") и "Александр III" (проект 955А, "Борей-А")
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов также сообщал РИА Новости, что в этом году флот получит АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) - штатный носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон".
Читайте полный текст интервью >>>
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