https://ria.ru/20230814/vizit-1889881384.html

В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ

В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023

В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ

Анкара активизировала дипломатическую работу и рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, пишет в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:48

2023-08-14T08:48

2023-08-14T17:11

в мире

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Анкара активизировала дипломатическую работу и рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на "осведомленный источник". Турецкий телеканал A Haber сообщил в субботу, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться с местом и сроками встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. Как утверждает Milliyet, Путин может посетить Турцию "в ближайшие дни". "Это будет первый визит Путина в страну — член НАТО с момента начала российско-украинской войны", — пишет издание. Сообщается, что в преддверии этого события "дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия