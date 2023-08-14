Рейтинг@Mail.ru
В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 14.08.2023 (обновлено: 17:11 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vizit-1889881384.html
В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ
В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ
Анкара активизировала дипломатическую работу и рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, пишет в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:48
2023-08-14T17:11
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_63defe0a20c82f082bebaca27b46ba13.jpg
АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Анкара активизировала дипломатическую работу и рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на "осведомленный источник". Турецкий телеканал A Haber сообщил в субботу, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться с местом и сроками встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. Как утверждает Milliyet, Путин может посетить Турцию "в ближайшие дни". "Это будет первый визит Путина в страну — член НАТО с момента начала российско-украинской войны", — пишет издание. Сообщается, что в преддверии этого события "дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, пишут СМИ

Milliyet: Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшие дни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Анкара активизировала дипломатическую работу и рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на "осведомленный источник".
Турецкий телеканал A Haber сообщил в субботу, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться с местом и сроками встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Как утверждает Milliyet, Путин может посетить Турцию "в ближайшие дни". "Это будет первый визит Путина в страну — член НАТО с момента начала российско-украинской войны", — пишет издание.
Сообщается, что в преддверии этого события "дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
12 августа, 16:34
 
В миреТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала