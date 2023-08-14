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На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/vagner-1889920886.html
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев считает, что размещенная в Белоруссии группа "Вагнер" пока не представляет угрозы для Киева. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:53
2023-08-14T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
россия
сергей наев
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев считает, что размещенная в Белоруссии группа "Вагнер" пока не представляет угрозы для Киева. "В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Белоруссии является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина". Наев также не исключил, что группа "Вагнер" будет задействована "на территории приграничных районов Польши и Литвы". "В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров", - подчеркнул он. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнер". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20230807/vagner-1888563241.html
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в мире, белоруссия, россия, сергей наев, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Россия, Сергей Наев, ЧВК "Вагнер"
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву

Украинский генерал: ЧВК "Вагнер" в Белоруссии пока не представляет угрозы Киеву

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев считает, что размещенная в Белоруссии группа "Вагнер" пока не представляет угрозы для Киева.
"В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Белоруссии является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина".
Наев также не исключил, что группа "Вагнер" будет задействована "на территории приграничных районов Польши и Литвы". "В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров", - подчеркнул он.
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнер". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии
7 августа, 10:28
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"
3 августа, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияРоссияСергей НаевЧВК "Вагнер"
 
 
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