https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1889958321.html

Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством

Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством - РИА Новости, 14.08.2023

Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, сообщает в понедельник СУСК по... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:53

2023-08-14T13:53

2023-08-14T13:53

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, сообщает в понедельник СУСК по Волгоградской области. По информации ведомства, вечером в субботу на лодочной станции в Красноармеском районе Волгограда произошел конфликт между лодочником и компанией мужчин. Во время перевозки через Волгу 20-летний водитель лодки ударил четыре раза ножом одного из своих пассажиров. По данным СК, 46-летний мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления <...> задержан 20-летний молодой человек. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах региона, конфликт между лодочником и компанией произошел из-за того, что мужчина не хотел перевозить нетрезвых людей, но в конце концов его уговорили. Уже в лодке, которой управлял еще и отец задержанного, ссора продолжилась.

https://ria.ru/20230814/deltaplanerist-1889934840.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоградская область, волгоград