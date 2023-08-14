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Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством - РИА Новости, 14.08.2023
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13:53 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1889958321.html
Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством
Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством - РИА Новости, 14.08.2023
Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, сообщает в понедельник СУСК по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:53
2023-08-14T13:53
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, сообщает в понедельник СУСК по Волгоградской области. По информации ведомства, вечером в субботу на лодочной станции в Красноармеском районе Волгограда произошел конфликт между лодочником и компанией мужчин. Во время перевозки через Волгу 20-летний водитель лодки ударил четыре раза ножом одного из своих пассажиров. По данным СК, 46-летний мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления &lt;...&gt; задержан 20-летний молодой человек. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах региона, конфликт между лодочником и компанией произошел из-за того, что мужчина не хотел перевозить нетрезвых людей, но в конце концов его уговорили. Уже в лодке, которой управлял еще и отец задержанного, ссора продолжилась.
https://ria.ru/20230814/deltaplanerist-1889934840.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
Пьяная ссора на переправе через Волгу окончилась убийством

Жителя Волгограда заподозрили в убийстве во время пьяной ссоры при переправе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, сообщает в понедельник СУСК по Волгоградской области.
По информации ведомства, вечером в субботу на лодочной станции в Красноармеском районе Волгограда произошел конфликт между лодочником и компанией мужчин. Во время перевозки через Волгу 20-летний водитель лодки ударил четыре раза ножом одного из своих пассажиров. По данным СК, 46-летний мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"По подозрению в совершении указанного преступления <...> задержан 20-летний молодой человек. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах региона, конфликт между лодочником и компанией произошел из-за того, что мужчина не хотел перевозить нетрезвых людей, но в конце концов его уговорили. Уже в лодке, которой управлял еще и отец задержанного, ссора продолжилась.
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