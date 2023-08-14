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В Приамурье заметили сразу трех тигров - РИА Новости, 14.08.2023
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11:13 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/tigry-1889909855.html
В Приамурье заметили сразу трех тигров
В Приамурье заметили сразу трех тигров - РИА Новости, 14.08.2023
В Приамурье заметили сразу трех тигров
Трёх тигров сразу встретили жители Приамурья недалеко от сёл в Архаринской районе, сообщает управление по охране животного мира Амурской области в понедельник. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:13
2023-08-14T11:13
амурская область
архаринский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Трёх тигров сразу встретили жители Приамурья недалеко от сёл в Архаринской районе, сообщает управление по охране животного мира Амурской области в понедельник. "Сразу трёх тигров увидели амурчане в Архаринском районе. Встреча произошла поздним вечером в воскресенье на 36-м километре дороги Архара - Сагибово, недалеко от села Журавлевка", - говорится в релизе. Местные жители смогли хорошо рассмотреть хищников, по их словам, один из тигров был в ошейнике. Когда автомобиль подъехал к животным вплотную, тигры разбежались в разные стороны. Сфотографировать удалось только одного из них. По мнению специалистов, к амурчанам вышла Елена со своими взрослыми уже "котятами". В этом районе тигриное семейство живёт постоянно. Тигрицу Елена с братом Павликом изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в приморском селе. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену в мае 2019 года выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались к жизни в дикой природе. Елена обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко покидает его границы. В феврале текущего года специалисты центра "Амурский тигр" установили, что тигрица Елена стала матерью сразу двух тигрят, вероятно, мальчика и девочки, сообщалось на сайте центра.
https://ria.ru/20230814/tigry-1889864681.html
амурская область
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амурская область, архаринский район
Амурская область, Архаринский район
В Приамурье заметили сразу трех тигров

Недалеко от сел в Архаринском районе Приамурья заметили сразу трех тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурская тигрица с тигренком
Амурская тигрица с тигренком - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица с тигренком. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Трёх тигров сразу встретили жители Приамурья недалеко от сёл в Архаринской районе, сообщает управление по охране животного мира Амурской области в понедельник.
"Сразу трёх тигров увидели амурчане в Архаринском районе. Встреча произошла поздним вечером в воскресенье на 36-м километре дороги Архара - Сагибово, недалеко от села Журавлевка", - говорится в релизе.
Местные жители смогли хорошо рассмотреть хищников, по их словам, один из тигров был в ошейнике. Когда автомобиль подъехал к животным вплотную, тигры разбежались в разные стороны. Сфотографировать удалось только одного из них.
По мнению специалистов, к амурчанам вышла Елена со своими взрослыми уже "котятами". В этом районе тигриное семейство живёт постоянно.
Тигры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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01:51
Тигрицу Елена с братом Павликом изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в приморском селе. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену в мае 2019 года выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались к жизни в дикой природе.
Елена обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко покидает его границы. В феврале текущего года специалисты центра "Амурский тигр" установили, что тигрица Елена стала матерью сразу двух тигрят, вероятно, мальчика и девочки, сообщалось на сайте центра.
 
Амурская областьАрхаринский район
 
 
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