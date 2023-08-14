https://ria.ru/20230814/tigry-1889909855.html

В Приамурье заметили сразу трех тигров

В Приамурье заметили сразу трех тигров - РИА Новости, 14.08.2023

В Приамурье заметили сразу трех тигров

Трёх тигров сразу встретили жители Приамурья недалеко от сёл в Архаринской районе, сообщает управление по охране животного мира Амурской области в понедельник. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:13

2023-08-14T11:13

2023-08-14T11:13

амурская область

архаринский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Трёх тигров сразу встретили жители Приамурья недалеко от сёл в Архаринской районе, сообщает управление по охране животного мира Амурской области в понедельник. "Сразу трёх тигров увидели амурчане в Архаринском районе. Встреча произошла поздним вечером в воскресенье на 36-м километре дороги Архара - Сагибово, недалеко от села Журавлевка", - говорится в релизе. Местные жители смогли хорошо рассмотреть хищников, по их словам, один из тигров был в ошейнике. Когда автомобиль подъехал к животным вплотную, тигры разбежались в разные стороны. Сфотографировать удалось только одного из них. По мнению специалистов, к амурчанам вышла Елена со своими взрослыми уже "котятами". В этом районе тигриное семейство живёт постоянно. Тигрицу Елена с братом Павликом изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в приморском селе. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену в мае 2019 года выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались к жизни в дикой природе. Елена обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко покидает его границы. В феврале текущего года специалисты центра "Амурский тигр" установили, что тигрица Елена стала матерью сразу двух тигрят, вероятно, мальчика и девочки, сообщалось на сайте центра.

https://ria.ru/20230814/tigry-1889864681.html

амурская область

архаринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, архаринский район