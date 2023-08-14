https://ria.ru/20230814/terakt-1889967754.html
В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах
В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах - РИА Новости, 14.08.2023
В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах
Мотивом члена террористической группировки "Исламское государство"*, открывшего огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана, была месть... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:25
2023-08-14T14:25
2023-08-14T14:29
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мотивом члена террористической группировки "Исламское государство"*, открывшего огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана, была месть за казненных в июле террористов, совершивших подобный теракт в октябре минувшего года, заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание. "Мотивом человека из ИГ была месть за казнь двух террористов, совершивших предыдущий теракт (в этой мечети - ред.), его целью был расстрел рядов людей, совершающих коллективную молитву, (однако - ред.) благодаря бдительности сотрудников безопасности он был задержан", - приводит слова губернатора агентство Fars.Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети. В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети. Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230813/terakt-1889857202.html
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в мире, справки, шираз, иран, исламское государство, таджикистан
В мире, Справки, Шираз, Иран, Исламское государство, Таджикистан
В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах
В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах в городе Шираз
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Мотивом члена террористической группировки "Исламское государство"*, открывшего огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана, была месть за казненных в июле террористов, совершивших подобный теракт в октябре минувшего года, заявил
губернатор провинции Мохаммад Хади Имание.
«
"Мотивом человека из ИГ была месть за казнь двух террористов, совершивших предыдущий теракт (в этой мечети - ред.), его целью был расстрел рядов людей, совершающих коллективную молитву, (однако - ред.) благодаря бдительности сотрудников безопасности он был задержан", - приводит слова губернатора агентство Fars.
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе
Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана
. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети.
В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*.
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети.
Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.
* Запрещенная в России террористическая организация. В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе