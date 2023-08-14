https://ria.ru/20230814/terakt-1889967754.html

В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах

В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах - РИА Новости, 14.08.2023

В Иране рассказали о мотивах теракта в мечети Шах-Черах

Мотивом члена террористической группировки "Исламское государство"*, открывшего огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана, была месть... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:25

2023-08-14T14:25

2023-08-14T14:29

в мире

справки

шираз

иран

исламское государство

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889849942_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_fecbcbcd8a716ac10c9db2aae17b249c.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мотивом члена террористической группировки "Исламское государство"*, открывшего огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана, была месть за казненных в июле террористов, совершивших подобный теракт в октябре минувшего года, заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание. "Мотивом человека из ИГ была месть за казнь двух террористов, совершивших предыдущий теракт (в этой мечети - ред.), его целью был расстрел рядов людей, совершающих коллективную молитву, (однако - ред.) благодаря бдительности сотрудников безопасности он был задержан", - приводит слова губернатора агентство Fars.Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети. В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети. Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230813/terakt-1889857202.html

https://ria.ru/20230813/mechet-1889851140.html

шираз

иран

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, шираз, иран, исламское государство, таджикистан