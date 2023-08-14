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Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram - РИА Новости, 14.08.2023
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06:05 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram - РИА Новости, 14.08.2023
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram
Мошенники для обмана россиян стали использовать ботов в Telegram, которые позволяют подменять номера различных госорганов и служб, в частности, в одной из схем... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:05
2023-08-14T06:05
россия
архангельская область
александра пожарская
telegram
фсб
общество
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали использовать ботов в Telegram, которые позволяют подменять номера различных госорганов и служб, в частности, в одной из схем номер при звонках злоумышленников определялся как стационарный и принадлежал региональному управлению ФСБ России, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов, которые позволяют подменять номера на любые нужные. Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера", - рассказала Пожарская. По данным экспертов "Мошеловки", схему обмана с использованием технологии подмены номеров в Telegram мошенники провернули со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области. Эта схема состояла из нескольких этапов: сначала мошенники подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, затем от его имени разослали его коллегам сообщения о скором звонке "куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры". После этого одному из сотрудников театра поступил звонок через данный мессенджер, в ходе которого звонивший заявил, что его подозревают "в поддержке ВСУ". "Наших специалистов больше заинтересовала не подделка профиля директора театра и не сценарий о звонке от представителя спецслужбы, а профиль, с которого поступил звонок в Telegram якобы от силовика – номер звонящего определялся не как мобильный. Поисковый запрос показал, что этот номер стационарный и закреплен за дежурной службой регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области", - сообщила Пожарская. Она пояснила, что для осуществления звонков в мессенджере необходим зарегистрированный аккаунт. Но поскольку процедура регистрации на номер телефона предусматривает введение кода из смс-сообщения, то для этого нужен мобильный номер. Раньше злоумышленники для анонимности и собственной безопасности регистрировали аккаунты в мессенджерах с помощью сервисов аренды виртуальных номеров и устанавливали на аватар символику органов власти, служб безопасности, банков или фотографии людей, чьи аккаунты хотели подделать, указала эксперт. Она отметила, что сервисы аренды номеров не позволяют своим клиентам заказать номер с нужной комбинацией цифр, а лишь дают выбрать из списка доступных. Поэтому в дополнение к аренде номеров мошенники используют ботов, которые позволяют подменять номера. "На наш взгляд, это создает новые угрозы и делает напрасными все усилия по борьбе с телефонным мошенничеством. Ведь если пользователь получит такой звонок в мессенджер и попробует выяснить в поисковике, кому принадлежит номер, привязанный к аккаунту звонящего, то в выдаче обнаружит его на официальных сайтах. То есть легенда злоумышленника получит подтверждение, и у его аферы, к сожалению, будет больше шансов на успех", - заключила Пожарская.
https://ria.ru/20230812/moshenniki-1889614631.html
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россия, архангельская область, александра пожарская, telegram, фсб, общество
Россия, Архангельская область, Александра Пожарская, Telegram, ФСБ, Общество
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram

Эксперт: мошенники стали звонить через Telegram с подменных номеров ФСБ

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали использовать ботов в Telegram, которые позволяют подменять номера различных госорганов и служб, в частности, в одной из схем номер при звонках злоумышленников определялся как стационарный и принадлежал региональному управлению ФСБ России, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов, которые позволяют подменять номера на любые нужные. Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера", - рассказала Пожарская.
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По данным экспертов "Мошеловки", схему обмана с использованием технологии подмены номеров в Telegram мошенники провернули со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области.
Эта схема состояла из нескольких этапов: сначала мошенники подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, затем от его имени разослали его коллегам сообщения о скором звонке "куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры". После этого одному из сотрудников театра поступил звонок через данный мессенджер, в ходе которого звонивший заявил, что его подозревают "в поддержке ВСУ".
«
"Наших специалистов больше заинтересовала не подделка профиля директора театра и не сценарий о звонке от представителя спецслужбы, а профиль, с которого поступил звонок в Telegram якобы от силовика – номер звонящего определялся не как мобильный. Поисковый запрос показал, что этот номер стационарный и закреплен за дежурной службой регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области", - сообщила Пожарская.
Она пояснила, что для осуществления звонков в мессенджере необходим зарегистрированный аккаунт. Но поскольку процедура регистрации на номер телефона предусматривает введение кода из смс-сообщения, то для этого нужен мобильный номер.
Раньше злоумышленники для анонимности и собственной безопасности регистрировали аккаунты в мессенджерах с помощью сервисов аренды виртуальных номеров и устанавливали на аватар символику органов власти, служб безопасности, банков или фотографии людей, чьи аккаунты хотели подделать, указала эксперт. Она отметила, что сервисы аренды номеров не позволяют своим клиентам заказать номер с нужной комбинацией цифр, а лишь дают выбрать из списка доступных.
Поэтому в дополнение к аренде номеров мошенники используют ботов, которые позволяют подменять номера. "На наш взгляд, это создает новые угрозы и делает напрасными все усилия по борьбе с телефонным мошенничеством. Ведь если пользователь получит такой звонок в мессенджер и попробует выяснить в поисковике, кому принадлежит номер, привязанный к аккаунту звонящего, то в выдаче обнаружит его на официальных сайтах. То есть легенда злоумышленника получит подтверждение, и у его аферы, к сожалению, будет больше шансов на успех", - заключила Пожарская.
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РоссияАрхангельская областьАлександра ПожарскаяTelegramФСБОбщество
 
 
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