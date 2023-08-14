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Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей - РИА Новости, 14.08.2023
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01:48 14.08.2023 (обновлено: 05:30 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html
Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей
Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей - РИА Новости, 14.08.2023
Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о ввведении в честь десятилетия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:48
2023-08-14T05:30
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о ввведении в честь десятилетия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем платформа будет возглавлять инновации в соцсетях в целом.Telegram запустил функцию сторис 20 июля. Их публикация была доступна только подписчикам Telegram Premium."Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Как добавил основатель мессенджера, в дальнейшем Telegram раскроет свой "истинный потенциал" и возглавит инновации в соцсетях. Он также отметил, что всего за десятилетие платформе удалось набрать более 800 миллионов активно пользователей исключительно за счет метода "сарафанного радио".
https://ria.ru/20230806/telegram-1888474053.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

Дуров: сторис в Telegram будут бесплатными для всех пользователей

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о ввведении в честь десятилетия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем платформа будет возглавлять инновации в соцсетях в целом.
Telegram запустил функцию сторис 20 июля. Их публикация была доступна только подписчикам Telegram Premium.
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"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Как добавил основатель мессенджера, в дальнейшем Telegram раскроет свой "истинный потенциал" и возглавит инновации в соцсетях. Он также отметил, что всего за десятилетие платформе удалось набрать более 800 миллионов активно пользователей исключительно за счет метода "сарафанного радио".
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ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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