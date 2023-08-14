https://ria.ru/20230814/svo-1889860094.html

Зарекомендовавшую себя на СВО технику покажут на "Армии-2023"

Зарекомендовавшую себя на СВО технику покажут на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Зарекомендовавшую себя на СВО технику покажут на "Армии-2023"

Международный военно-технический форум "Армия-2023", на котором представят образцы вооружений, эффективно показавшие себя в ходе специальной военной операции, а РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T00:15

2023-08-14T00:15

2023-08-14T00:17

специальная военная операция на украине

форум "армия — 2023"

безопасность

кубинка

россия

земля

александр михеев

владимир артяков

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КУБИНКА, 14 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2023", на котором представят образцы вооружений, эффективно показавшие себя в ходе специальной военной операции, а также новинки российской оборонной промышленности, начинает свою работу в подмосковной Кубинке (парк "Патриот"). Оружейный салон пройдёт с 14 по 20 августа. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Ожидается, что в этом году форум по приглашению Минобороны и "Рособоронэкспорта" посетят 69 иностранных делегаций, 29 из них будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов. Традиционно в один из дней работы выставки российское военное ведомство подписывает масштабные контракты на поставку и разработку вооружений с предприятиями отечественной "оборонки". Самое эффективное оружие СВО Как рассказал журналистам накануне выставки гендиректор РОЭ Александр Михеев, в рамках "Армии-2023" российский спецэкспортер организует специальный показ российского вооружения, наиболее эффективно противостоящего западной технике в ходе СВО. Среди этих образцов – дроны-камикадзе "Куб", разведывательные беспилотники "Орлан-10" и "Орлан-30", средства огневого поражения: самоходная гаубица "Мста-С" калибра 155 мм и 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". Средства разведки, РЭБ и комплексы ПВО будут представлены в составе эшелонированной системы борьбы с беспилотниками, обеспечивающей поражение аппаратов различных классов. Так, физически дроны уничтожаются ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор", ЗРПК типа "Панцирь" и ПЗРК "Верба", "Игла-С". Системы навигации и управления БПЛА подавляют средства РЭБ, в том числе представленные на "Армии-2023" комплексы РБ-504П-Э, "Аргумент-2" и "Аргумент-3". Тысяча образцов вооружений Значительная часть экспозиции выставки приходится на предприятия и холдинги госкорпорации "Ростех", которые в этом году представят в общей сложности около 1000 образцов вооружений. Это авиация, бронетехника, стрелковое оружие и экипировка, артиллерия и средства ПВО и РЭБ, средства и системы связи, широкая линейка боеприпасов. Как сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, посетители подмосковной оружейного салона смогут увидеть самолеты 5 поколения Су-57, истребители Су-35С, МиГ-35 и Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28Н.Из сухопутной техники на "Армии-2023" будут представлены основные танки, тяжелые огнеметные системы, в том числе новые "Тосочка", боевые машины пехоты и десанта, другая техника. "Ростех" также покажет инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Кроме того, госкорпорация представит различные системы борьбы с БПЛА. Речь идет о комплексах противодействия "Серп" и "Купол" разработки "Росэлектроники", зенитных ракетных комплексах холдинга "Высокоточные комплексы". Также "Ростех" покажет на форуме новые бронежилеты "Оберег", керамическая бронеплита которых способна остановить мощную винтовочную пулю НАТО калибра 8,6 мм. Беспилотные "Шмель" и "Зубило" В связи с потребностями фронта большинство российских предприятий сегодня работают над наращиванием производства уже существующих серийных образцов военной техники, однако на "Армии-2023" будут и новинки. Так, производитель АО "Ремдизель" впервые продемонстрирует прототип беспилотного бронеавтомобиля "Зубило", предназначенного для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров. Другого робота – "Шмель" в Кубинку привезет ковровского ВНИИ "Сигнал". Данная беспилотная платформа предназначена для гуманитарного разминирования и, как утверждают разработчики, будет полезна в том числе и на новых территориях, где ежедневно рискуют жизнью не только военнослужащие, но и мирное население. Среди новинок стрелкового оружия – новая крупнокалиберная винтовка "Астарта" разработки ЦКИБ СОО (филиал тульского Конструкторского бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы"). Как отметили в пресс-службе "Высокоточных комплексов", по своим тактико-техническим характеристикам "Астарта" превосходит 12,7-мм снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка. Космические разработки на Армии-2023 Предприятия ракетно-космической отрасли России также представят свои разработки на "Армии-2023". В частности, производитель тяжёлых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5" Центр Хруничева покажет макет нового носителя сверхлёгкого класса, который разрабатывается специально для запусков малых аппаратов при создании многоспутниковых орбитальных группировок. Кроме того, на объединённой экспозиции предприятий "Роскосмоса" будут показаны макеты новейшего навигационного спутника "Глонасс-К2", а также различных аппаратов связи, макет метанового двигателя РД-0169А для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" и макет многоразовой ракеты "Корона", которая сможет не только доставлять, но и возвращать грузы с орбиты. Также на стенде "Роскосмоса" ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продемонстрирует уточнённый облик новой Российской орбитальной станции (РОС), эскизное проектирование которой завершится в этом году. Первый модуль, по планам, будет запущен в 2027 году, а завершение строительства РОС на полярной орбите ожидается в 2032 году. Помимо этого, на общем стенде будет размещён макет автоматической межпланетной станции "Луна-25" в масштабе один к пяти. В данный момент станция движется к естественному спутнику Земли и должна стать первым аппаратом, севшим на Южном полюсе Луны, посадка ожидается 21 августа.

https://ria.ru/20230813/shassi-1889800543.html

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https://ria.ru/20230811/legioner-1889463118.html

https://ria.ru/20230811/aerozol-1889461728.html

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