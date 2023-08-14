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Шойгу показали новые средства поражения для Су-57 - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.08.2023 (обновлено: 10:59 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/su-57-1889903803.html
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57 - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:47
2023-08-14T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
су-57
форум "армия — 2023"
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. "Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", - сказал журналистам представитель предприятия-разработчика. Также министру обороны рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО. "В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность - малая заметность", - доложил министру летчик.В июне прошлого года источник РИА Новости сообщил, что в ходе спецоперации на Украине звено из четырех Су-57 применяется для уничтожения украинских объектов ПВО. Причем, отмечал тогда собеседник агентства, самолеты связаны в единую информационную сеть, что повышает эффективность поражения целей.Позднее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что Су-57 показывает себя в СВО с лучшей стороны. В свою очередь главком ВКС Сергей Суровикин отмечал, что Су-57 в рамках спецоперации решают "многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей".Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html
https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html
https://ria.ru/20230811/su-57-1889626695.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-57, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-57, Форум "Армия — 2023", Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57

Шойгу на "Армии-2023" рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.
"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", - сказал журналистам представитель предприятия-разработчика.
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Также министру обороны рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО. "В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность - малая заметность", - доложил министру летчик.
В июне прошлого года источник РИА Новости сообщил, что в ходе спецоперации на Украине звено из четырех Су-57 применяется для уничтожения украинских объектов ПВО. Причем, отмечал тогда собеседник агентства, самолеты связаны в единую информационную сеть, что повышает эффективность поражения целей.
Позднее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что Су-57 показывает себя в СВО с лучшей стороны. В свою очередь главком ВКС Сергей Суровикин отмечал, что Су-57 в рамках спецоперации решают "многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей".
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Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуСу-57Форум "Армия — 2023"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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