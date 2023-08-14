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Российский сенатор считает, что США становится не до Украины - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ssha-1889917057.html
Российский сенатор считает, что США становится не до Украины
Российский сенатор считает, что США становится не до Украины - РИА Новости, 14.08.2023
Российский сенатор считает, что США становится не до Украины
США не до Украины, Вашингтон готовится к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов, при этом демократы постараются... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:32
2023-08-14T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ольга ковитиди
совет федерации рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. США не до Украины, Вашингтон готовится к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов, при этом демократы постараются использовать "финансовую помощь" Киеву для собственной избирательной кампании, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Соединенным Штатам уже не до Украины. Считанные недели остаются до начала первого акта большого политического шоу – подготовки к американским президентским выборам-2024. Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, рассчитывается бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, во всем происходящем "свободному" народу Америки определена ни больше, ни меньше роль банальных статистов, вынужденных смириться с ростом цен на энергоносители и продукты питания. "Рост инфляции в июле этого года до 3,2% уже никого в Штатах не удивляет. Американцы реально заблудились на фоне происходящих в США событий. Деньги американских налогоплательщиков находящаяся в Белом доме и рядом с ним группа власти оперативно распихивает по своим карманам под видом военной помощи Украине", - отметила Ковитиди. При этом законодатель подчеркнула, что Америкой управляет пребывающий в стойкой деменции президент, не откликающийся на свое собственное имя, нарушение ориентации в пространстве которого и неадекватные поведенческие ляпы стали визиткой американской власти. Кроме того, в США больше не скрывают репрессии против своего же гражданского общества, добавила сенатор. "Все это не оставляет сомнений, что 2024-й принесет Штатам чрезвычайно высокий градус общественного напряжения и "накипевших" массовых протестов. Очевидно, что Вашингтону уже не до Украины, а выделяемые на вооружение Украины миллиарды долларов нужны демократам исключительно на предстоящие в 2024 году президентские выборы", - заключила она.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889659446.html
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в мире, сша, украина, ольга ковитиди, совет федерации рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский сенатор считает, что США становится не до Украины

Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. США не до Украины, Вашингтон готовится к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов, при этом демократы постараются использовать "финансовую помощь" Киеву для собственной избирательной кампании, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Соединенным Штатам уже не до Украины. Считанные недели остаются до начала первого акта большого политического шоу – подготовки к американским президентским выборам-2024. Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, рассчитывается бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий", - сказала политик РИА Новости.
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По ее словам, во всем происходящем "свободному" народу Америки определена ни больше, ни меньше роль банальных статистов, вынужденных смириться с ростом цен на энергоносители и продукты питания. "Рост инфляции в июле этого года до 3,2% уже никого в Штатах не удивляет. Американцы реально заблудились на фоне происходящих в США событий. Деньги американских налогоплательщиков находящаяся в Белом доме и рядом с ним группа власти оперативно распихивает по своим карманам под видом военной помощи Украине", - отметила Ковитиди.
При этом законодатель подчеркнула, что Америкой управляет пребывающий в стойкой деменции президент, не откликающийся на свое собственное имя, нарушение ориентации в пространстве которого и неадекватные поведенческие ляпы стали визиткой американской власти. Кроме того, в США больше не скрывают репрессии против своего же гражданского общества, добавила сенатор.
"Все это не оставляет сомнений, что 2024-й принесет Штатам чрезвычайно высокий градус общественного напряжения и "накипевших" массовых протестов. Очевидно, что Вашингтону уже не до Украины, а выделяемые на вооружение Украины миллиарды долларов нужны демократам исключительно на предстоящие в 2024 году президентские выборы", - заключила она.
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