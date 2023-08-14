https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890072840.html

Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы и новом пакете военной помощи Киеву от США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:28

2023-08-14T23:28

2023-08-14T23:52

специальная военная операция на украине

украина

сша

луганская народная республика

вадим астафьев

леонид пасечник

вячеслав гладков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы и новом пакете военной помощи Киеву от США — в материале РИА Новости. Ход операцииОбстановка в регионахВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать оборону в ЛНР, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник. Российским военным удалось отразить все атаки.Система противовоздушной обороны сбила две цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что военнослужащие корпуса под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Международная обстановкаГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 200 миллионов долларов. Украинским войскам передадут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования. В Пентагоне уточнили, что в рамках нового пакета отправят Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.В правительстве Норвегии сообщили, что международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

луганская народная республика

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ Брифинг МО 2023-08-14T23:28 true PT4M36S

Пророссийские подпольщики об уничтожении военных объектов ВСУ Пророссийские подпольщики сообщили РИА Новости, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне 2023-08-14T23:28 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, луганская народная республика, вадим астафьев, леонид пасечник, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, зрк с-300, су-34