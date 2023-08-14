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Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 14.08.2023 (обновлено: 23:52 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890072840.html
Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ
Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ
О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы и новом пакете военной помощи Киеву от США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:28
2023-08-14T23:52
специальная военная операция на украине
украина
сша
луганская народная республика
вадим астафьев
леонид пасечник
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы и новом пакете военной помощи Киеву от США — в материале РИА Новости. Ход операцииОбстановка в регионахВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать оборону в ЛНР, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник. Российским военным удалось отразить все атаки.Система противовоздушной обороны сбила две цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что военнослужащие корпуса под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Международная обстановкаГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 200 миллионов долларов. Украинским войскам передадут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования. В Пентагоне уточнили, что в рамках нового пакета отправят Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.В правительстве Норвегии сообщили, что международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов).
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Наталья Макарова
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Минобороны РФ о потерях ВСУ
Брифинг МО
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Пророссийские подпольщики об уничтожении военных объектов ВСУ
Пророссийские подпольщики сообщили РИА Новости, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне
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украина, сша, луганская народная республика, вадим астафьев, леонид пасечник, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, зрк с-300, су-34
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Луганская Народная Республика, Вадим Астафьев, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, ЗРК С-300, Су-34
Спецоперация, 14 августа: удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Спецоперация, 14 августа: ВС России нанесли удар по местам хранения катеров ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы и новом пакете военной помощи Киеву от США — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Российские военные нанесли в ночь на понедельник ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
  • На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 30 украинских боевиков и самоходный миномет Alaсran производства Испании.
  • На Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила шесть атак украинских солдат. Противник потерял до 150 боевиков и 12 единиц техники, включая одну британскую гаубицу FH-70. Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
  • На Южнодонецком направлении бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали до 240 украинских боевиков, три бронемашины, две американские артсистемы M777 и французскую артустановку Caesar.
  • На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских боевиков и пять единиц техники.
  • На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника. Киев потерял более 50 боевиков, один танк, две БМП, французскую самоходку Cezar и польскую Krab.
  • На Купянском направлении ВСУ потеряли до 65 боевиков.
  • Российские военные нанесли удар по батарее украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области. Всего за сутки удалось нанести поражение живой силе и технике противника в 152 районах.
  • Российские системы ПВО сбили 28 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.
  • Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" нанесли удары по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, а также по складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Обстановка в регионах

ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать оборону в ЛНР, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник. Российским военным удалось отразить все атаки.
Система противовоздушной обороны сбила две цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что военнослужащие корпуса под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Международная обстановка

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 200 миллионов долларов. Украинским войскам передадут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.
В Пентагоне уточнили, что в рамках нового пакета отправят Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
В правительстве Норвегии сообщили, что международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЛуганская Народная РеспубликаВадим АстафьевЛеонид ПасечникВячеслав ГладковВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАЗРК С-300Су-34
 
 
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