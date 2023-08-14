https://ria.ru/20230814/shoygu-1889901968.html
Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме "Армия"
Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме "Армия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" осмотрел выставку передовых авиационных разработок на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:39
2023-08-14T10:39
2023-08-14T11:47
безопасность
россия
кубинка
сергей шойгу
патриот
ми-28нм
су-34
су-57
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" осмотрел выставку передовых авиационных разработок на аэродроме в Кубинке, в том числе новейшие беспилотники, вертолеты и авиационное вооружение. "Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения - некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать. Современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью", - подчеркнул Шойгу по итогам осмотра. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали главе военного ведомства разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил. На аэродроме Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, включая самолеты Су-57, Су-30см2, Су-34, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты "Иноходец", "Термит", "Альтиус-РУ", "Форпост-Р", "Гром", "Шершень". Шойгу продемонстрировали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с управляемыми авиационными ракетами "Вихрь-1" и новейшей управляемой ракетой "воздух-поверхность" "Изделие-305". Также главу ведомства ознакомили с работой мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт авиационных двигателей. Ожидается, что в этом году форум по приглашению Минобороны и "Рособоронэкспорта" посетят 69 иностранных делегаций, 29 из них будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/khrenin-1889890461.html
https://ria.ru/20230810/tsar-1889331714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, патриот, ми-28нм, су-34, су-57, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Сергей Шойгу, Патриот, Ми-28НМ, Су-34, Су-57, Форум "Армия — 2023"
Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме "Армия"
Шойгу на форуме "Армия-2023" осмотрел выставку передовых авиационных разработок
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" осмотрел выставку передовых авиационных разработок на аэродроме в Кубинке, в том числе новейшие беспилотники, вертолеты и авиационное вооружение.
"Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения - некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать. Современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью", - подчеркнул Шойгу по итогам осмотра.
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"
Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали главе военного ведомства разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил.
На аэродроме Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, включая самолеты Су
-57, Су-30см2, Су
-34, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты "Иноходец", "Термит", "Альтиус-РУ", "Форпост-Р", "Гром", "Шершень".
Шойгу продемонстрировали модернизированный боевой вертолет Ми-
28НМ и модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с управляемыми авиационными ракетами "Вихрь-1" и новейшей управляемой ракетой "воздух-поверхность" "Изделие-305".
Также главу ведомства ознакомили с работой мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт авиационных двигателей.
Ожидается, что в этом году форум по приглашению Минобороны и "Рособоронэкспорта" посетят 69 иностранных делегаций, 29 из них будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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