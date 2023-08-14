Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове
Лихачев: почти весь первый выпуск саровского филиала МГУ связал жизнь с атомом
CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья / Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область
Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Первый выпуск состоялся 30 июня нынешнего года. "Сорок два человека, 40 остались в отрасли", - сказал Лихачев.
Филиал МГУ Саров стал "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ). Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы.
Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения Путина о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ.
Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом.
НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.