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Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове - РИА Новости, 14.08.2023
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17:56 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sarov-1890033269.html
Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове
Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове - РИА Новости, 14.08.2023
Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове
Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:56
2023-08-14T17:56
саров
россия
нижегородская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый выпуск состоялся 30 июня нынешнего года. "Сорок два человека, 40 остались в отрасли", - сказал Лихачев. Филиал МГУ Саров стал "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ). Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы. Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения Путина о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html
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саров, россия, нижегородская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, образование - общество, владимир путин
Саров, Россия, Нижегородская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Образование - Общество, Владимир Путин
Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове

Лихачев: почти весь первый выпуск саровского филиала МГУ связал жизнь с атомом

CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья / Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область
Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья /
Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Первый выпуск состоялся 30 июня нынешнего года. "Сорок два человека, 40 остались в отрасли", - сказал Лихачев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи
2 июня, 12:06
Филиал МГУ Саров стал "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ). Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы.
Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения Путина о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ.
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов
30 июня, 19:25
Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом.
НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.
Город присутствия Росатома Трехгорный
Миссия – таланты, направление – города: как Росатом развивает людей
16 декабря 2022, 13:23
 
СаровРоссияНижегородская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииОбразование - ОбществоВладимир Путин
 
 
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