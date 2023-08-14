https://ria.ru/20230814/sarov-1890033269.html

Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове

Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове - РИА Новости, 14.08.2023

Лихачев рассказал о трудоустройстве первого выпуска филиала МГУ в Сарове

Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:56

2023-08-14T17:56

2023-08-14T17:56

саров

россия

нижегородская область

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

образование - общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти весь первый выпуск магистрантов филиала МГУ имени Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области пошел на работу в российскую атомную отрасль, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый выпуск состоялся 30 июня нынешнего года. "Сорок два человека, 40 остались в отрасли", - сказал Лихачев. Филиал МГУ Саров стал "образовательным ядром" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ). Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики – флагманский проект этой инициативы. Открытие филиала МГУ Саров состоялось два года назад в рамках исполнения поручения Путина о создании НЦФМ. Первые магистранты прошли отбор для обучения по программам "Прикладная математика и информатика" и "Физика". В МГУ Саров они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова и других городов России. Специально для них в кратчайшие сроки была разработана образовательная программа с привлечением именитых преподавателей – ведущих сотрудников университетов и научных центров страны, академиков РАН и профессоров МГУ. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.

https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html

https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html

https://ria.ru/20221216/rosatom-1838606677.html

саров

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

саров, россия, нижегородская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, образование - общество, владимир путин