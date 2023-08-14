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"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать спор в отношении Ан-124 - РИА Новости, 14.08.2023
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19:55 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/samolet-1890057881.html
"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать спор в отношении Ан-124
"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать спор в отношении Ан-124 - РИА Новости, 14.08.2023
"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать спор в отношении Ан-124
Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр", направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:55
2023-08-14T19:55
канада
волга-днепр
ан-124
россия
китай
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр", направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, следует из сообщения авиакомпании. Авиакомпания напомнила, что в феврале 2022 года самолет выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады. "Волга-Днепр" направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", - говорится в сообщении. Экземпляры уведомления направлены премьер-министру, генерал-губернатору, заместителю премьер-министра и министру финансов Канады, а также министру иностранных дел, министру юстиции и генеральному прокурору, министру транспорта и послу Канады в России. Сообщается также, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. "Волга-Днепр" остается открытой для переговоров с представителями Канады для разрешения вопроса и возвращения самолета", - отмечает компания. В апреле этого года Канада ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины
https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html
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канада, волга-днепр , ан-124, россия, китай
Канада, Волга-Днепр , Ан-124, Россия, Китай
"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать спор в отношении Ан-124

"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно решить спор по арестованному Ан-124

© РИА Новости / Александр КряжевСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр", направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, следует из сообщения авиакомпании.
Авиакомпания напомнила, что в феврале 2022 года самолет выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады.
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"Волга-Днепр" направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", - говорится в сообщении.
Экземпляры уведомления направлены премьер-министру, генерал-губернатору, заместителю премьер-министра и министру финансов Канады, а также министру иностранных дел, министру юстиции и генеральному прокурору, министру транспорта и послу Канады в России.
Сообщается также, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. "Волга-Днепр" остается открытой для переговоров с представителями Канады для разрешения вопроса и возвращения самолета", - отмечает компания.
В апреле этого года Канада ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины
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