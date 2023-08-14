https://ria.ru/20230814/samokatchik-1889978704.html

В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся - РИА Новости, 14.08.2023

В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

Следователи проверяют информацию о самокатчике, который в минувшую субботу, предположительно, сбил женщину с ребенком и скрылся, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:05

2023-08-14T15:05

2023-08-14T15:06

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краснодарский край

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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о самокатчике, который в минувшую субботу, предположительно, сбил женщину с ребенком и скрылся, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Видео с инцидентом было опубликовано днем в понедельник в телеграмм-телеканале "ДТП Краснодар". На кадрах видно, как самокатчик на пешеходном переходе сбивает женщину на руках с ребенком и продолжает двигаться дальше. По словам пользователей, женщина и ребенок получили травмы. "По поручению руководителя краевого управления СК РФ в Краснодаре организована проверка по факту происшествия с электросамокатом, в результате которого пострадали женщина и ребенок", - сообщается в релизе краевого СК. При этом, как отметили ГУМВД России по Краснодарскому краю, обращений в полицию по данному происшествию не поступало. "В настоящее время по факту выявленной публикации сообщение зарегистрировано в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, краснодарский край, происшествия – радио sputnik