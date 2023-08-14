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Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - РИА Новости, 14.08.2023
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15:34 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/raketa-1889991618.html
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:34
2023-08-14T15:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор". "Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание. РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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безопасность, технологии, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД

Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиаракеты РВВ-МД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор".
"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание.
РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
4 августа, 03:37
 
БезопасностьТехнологииРоссияСергей ШойгуФорум "Армия — 2023"
 
 
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