https://ria.ru/20230814/raketa-1889991618.html
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:34
2023-08-14T15:34
2023-08-14T15:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889956021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d2f87323263f988c7e32ce72be945a2.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор". "Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание. РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230804/samolet-1888093398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889956021_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_f3d8ccf17e835ae9f2a98c47ed7cc8e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД
Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиаракеты РВВ-МД
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор".
"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание.
РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США