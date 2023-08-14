https://ria.ru/20230814/raketa-1889991618.html

Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД

Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - РИА Новости, 14.08.2023

Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

безопасность

технологии

россия

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор". "Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание. РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"