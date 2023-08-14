https://ria.ru/20230814/postradavshiy-1890059387.html

После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остается один человек

После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остается один человек - РИА Новости, 14.08.2023

После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остается один человек

В стационаре Сергиево-Посадской больницы находится один пострадавший от взрыва на заводе, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:07

2023-08-14T20:07

2023-08-14T20:07

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В стационаре Сергиево-Посадской больницы находится один пострадавший от взрыва на заводе, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что после взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек, все они в состоянии средней степени тяжести. "В стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент 1 пострадавший", - рассказал Акулов.Также он сообщил, что начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек. "В результате ЧС было повреждено порядка 100 многоквартирных домов, 624 квартиры. В выходные разбитые окна начал заменять Фонд капитального ремонта: заменены окна в 23 квартирах, четырех общественных и технических помещениях", - добавил Акулов.

https://ria.ru/20230811/arest-1889634199.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде