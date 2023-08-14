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Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины

Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины - РИА Новости, 14.08.2023

Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины

Суд в Ставропольском крае приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Минеральных Вод за попытку поджога сотрудницы Пенсионного фонда, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:57

2023-08-14T17:57

2023-08-14T17:57

происшествия

ставропольский край

россия

минеральные воды

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Минеральных Вод за попытку поджога сотрудницы Пенсионного фонда, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что 12 октября 2022 года 66-летний мужчина пришел в Минераловодское отделение пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии. Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате возгорания сотрудница Пенсионного фонда получила ожоги. Благодаря своевременной оказанной медицинской помощи осталась жива. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1890030746.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия, минеральные воды, здоровье - общество