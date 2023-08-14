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Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины - РИА Новости, 14.08.2023
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17:57 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/podzhog-1890033560.html
Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины
Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины - РИА Новости, 14.08.2023
Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины
Суд в Ставропольском крае приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Минеральных Вод за попытку поджога сотрудницы Пенсионного фонда, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:57
2023-08-14T17:57
происшествия
ставропольский край
россия
минеральные воды
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Минеральных Вод за попытку поджога сотрудницы Пенсионного фонда, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что 12 октября 2022 года 66-летний мужчина пришел в Минераловодское отделение пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии. Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате возгорания сотрудница Пенсионного фонда получила ожоги. Благодаря своевременной оказанной медицинской помощи осталась жива. &quot;Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима&quot;, - следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.
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происшествия, ставропольский край, россия, минеральные воды, здоровье - общество
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Минеральные Воды, Здоровье - Общество
Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку поджога женщины

Ставропольца осудили на восемь лет за попытку поджога женщины в Пенсионном фонде

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Подследственный в СИЗО. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Минеральных Вод за попытку поджога сотрудницы Пенсионного фонда, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщило, что 12 октября 2022 года 66-летний мужчина пришел в Минераловодское отделение пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии. Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате возгорания сотрудница Пенсионного фонда получила ожоги. Благодаря своевременной оказанной медицинской помощи осталась жива.
«

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.

Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияМинеральные ВодыЗдоровье - Общество
 
 
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