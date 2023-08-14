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Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году - РИА Новости, 14.08.2023
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10:27 14.08.2023 (обновлено: 11:37 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/podlodka-1889899681.html
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году - РИА Новости, 14.08.2023
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году
Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:27
2023-08-14T11:37
безопасность
россия
северодвинск
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. "Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний - в соответствии с графиком работ", - сказал Рахманов. Он отметил, что АПЛ этого же проекта "Красноярск" находится на этапе государственных испытаний. После их завершения корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ. Сейчас в боевом составе ВМФ находятся три подлодки типа "Ясень": "Северодвинск" (проект 885), "Казань" (проект 885М), "Новосибирск" (проект 885М). Многоцелевые подводные силы флота в этом году должна усилить очередная атомная подлодка проекта 885М "Красноярск". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
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безопасность, россия, северодвинск, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш
Безопасность, Россия, Северодвинск, Алексей Рахманов, Объединенная судостроительная корпорация, Севмаш
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году

Глава ОСК: пятую подлодку проекта "Архангельск" спустят на воду в 2023 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПрибытие многоцелевой атомной подводной лодки
Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний - в соответствии с графиком работ", - сказал Рахманов.
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Атомные подлодки "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
03:02
Он отметил, что АПЛ этого же проекта "Красноярск" находится на этапе государственных испытаний. После их завершения корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ.
Сейчас в боевом составе ВМФ находятся три подлодки типа "Ясень": "Северодвинск" (проект 885), "Казань" (проект 885М), "Новосибирск" (проект 885М). Многоцелевые подводные силы флота в этом году должна усилить очередная атомная подлодка проекта 885М "Красноярск". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш".
Читайте полный текст интервью >>>
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БезопасностьРоссияСеверодвинскАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияСевмаш
 
 
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