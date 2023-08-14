https://ria.ru/20230814/podlodka-1889899681.html
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году - РИА Новости, 14.08.2023
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году
Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:27
2023-08-14T10:27
2023-08-14T11:37
безопасность
россия
северодвинск
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. "Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний - в соответствии с графиком работ", - сказал Рахманов. Он отметил, что АПЛ этого же проекта "Красноярск" находится на этапе государственных испытаний. После их завершения корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ. Сейчас в боевом составе ВМФ находятся три подлодки типа "Ясень": "Северодвинск" (проект 885), "Казань" (проект 885М), "Новосибирск" (проект 885М). Многоцелевые подводные силы флота в этом году должна усилить очередная атомная подлодка проекта 885М "Красноярск". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, северодвинск, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш
Безопасность, Россия, Северодвинск, Алексей Рахманов, Объединенная судостроительная корпорация, Севмаш
Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году
Глава ОСК: пятую подлодку проекта "Архангельск" спустят на воду в 2023 году