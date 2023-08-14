https://ria.ru/20230814/podlodka-1889899681.html

Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году

Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году - РИА Новости, 14.08.2023

Пятую подлодку проекта 885 спустят на воду в 2023 году

Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:27

2023-08-14T10:27

2023-08-14T11:37

безопасность

россия

северодвинск

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

севмаш

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Архангельск" типа "Ясень" будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. "Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний - в соответствии с графиком работ", - сказал Рахманов. Он отметил, что АПЛ этого же проекта "Красноярск" находится на этапе государственных испытаний. После их завершения корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ. Сейчас в боевом составе ВМФ находятся три подлодки типа "Ясень": "Северодвинск" (проект 885), "Казань" (проект 885М), "Новосибирск" (проект 885М). Многоцелевые подводные силы флота в этом году должна усилить очередная атомная подлодка проекта 885М "Красноярск". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html

https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html

россия

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, северодвинск, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш