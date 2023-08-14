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К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт - РИА Новости, 14.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:25 14.08.2023 (обновлено: 10:27 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/pochta-1889899396.html
К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт
К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт - РИА Новости, 14.08.2023
К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт
Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:25
2023-08-14T10:27
год педагога и наставника
сн_образование
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общество
армавир
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года стал выпуск маркированного конверта с изображением университета, сообщила пресс-служба АГПУ.Церемония памятного гашения почтового конверта с литерной маркой, посвященного юбилею АГПУ, прошла 13 августа. На мероприятии присутствовали и.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс."Этот почтовый конверт выпущен в обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. На конверте изображено здание главного учебного корпуса университета и есть надпись – Армавирский государственный педагогический университет, 100 лет. Со временем данный конверт станет настоящей филателистической редкостью", – отметил в своем выступлении во время церемонии гашения Денис Сивопляс.Рамы с погашенным конвертом стали прекрасным памятным подарком для участников мероприятия и педагогических династий университета.
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РИА Новости
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сн_образование, социальный навигатор, общество, армавир, почта россии
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Армавир, Почта России

К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт

© ФГБОУ ВО "АГПУ"Процедура гашения конверта
Процедура гашения конверта
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года стал выпуск маркированного конверта с изображением университета, сообщила пресс-служба АГПУ.
Церемония памятного гашения почтового конверта с литерной маркой, посвященного юбилею АГПУ, прошла 13 августа. На мероприятии присутствовали и.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс.
© ФГБОУ ВО "АГПУ"И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс с памятными рамами
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО Почта России Денис Сивопляс с памятными рамами
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс с памятными рамами
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
1 из 3
© ФГБОУ ВО "АГПУ"И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник и глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник и глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник и глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
2 из 3
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Атрибуты гашения: маркированные конверты, художественный штемпель
Атрибуты гашения: маркированные конверты, художественный штемпель
Атрибуты гашения: маркированные конверты, художественный штемпель
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
3 из 3
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс с памятными рамами
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
1 из 3
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник и глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
2 из 3
Атрибуты гашения: маркированные конверты, художественный штемпель
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
3 из 3
"Этот почтовый конверт выпущен в обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. На конверте изображено здание главного учебного корпуса университета и есть надпись – Армавирский государственный педагогический университет, 100 лет. Со временем данный конверт станет настоящей филателистической редкостью", – отметил в своем выступлении во время церемонии гашения Денис Сивопляс.
Рамы с погашенным конвертом стали прекрасным памятным подарком для участников мероприятия и педагогических династий университета.
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Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбществоАрмавирПочта России
 
 
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