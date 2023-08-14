https://ria.ru/20230814/pochta-1889899396.html

К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт

К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт - РИА Новости, 14.08.2023

К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт

Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:25

2023-08-14T10:25

2023-08-14T10:27

год педагога и наставника

сн_образование

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общество

армавир

почта россии

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года стал выпуск маркированного конверта с изображением университета, сообщила пресс-служба АГПУ.Церемония памятного гашения почтового конверта с литерной маркой, посвященного юбилею АГПУ, прошла 13 августа. На мероприятии присутствовали и.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс."Этот почтовый конверт выпущен в обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. На конверте изображено здание главного учебного корпуса университета и есть надпись – Армавирский государственный педагогический университет, 100 лет. Со временем данный конверт станет настоящей филателистической редкостью", – отметил в своем выступлении во время церемонии гашения Денис Сивопляс.Рамы с погашенным конвертом стали прекрасным памятным подарком для участников мероприятия и педагогических династий университета.

https://ria.ru/20230811/forum-1889613623.html

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сн_образование, социальный навигатор, общество, армавир, почта россии