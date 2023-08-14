К вековому юбилею АГПУ Почта РФ выпустила маркированный конверт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года стал выпуск маркированного конверта с изображением университета, сообщила пресс-служба АГПУ.Церемония памятного гашения почтового конверта с литерной маркой, посвященного юбилею АГПУ, прошла 13 августа. На мероприятии присутствовали и.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс."Этот почтовый конверт выпущен в обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. На конверте изображено здание главного учебного корпуса университета и есть надпись – Армавирский государственный педагогический университет, 100 лет. Со временем данный конверт станет настоящей филателистической редкостью", – отметил в своем выступлении во время церемонии гашения Денис Сивопляс.Рамы с погашенным конвертом стали прекрасным памятным подарком для участников мероприятия и педагогических династий университета.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) празднует в Год педагога и наставника. Уникальным событием юбилейного года стал выпуск маркированного конверта с изображением университета, сообщила пресс-служба АГПУ.
Церемония памятного гашения почтового конверта с литерной маркой, посвященного юбилею АГПУ, прошла 13 августа. На мероприятии присутствовали и.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России" Денис Сивопляс.
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального
образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора
Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта
России" Денис Сивопляс с памятными рамами
И.о. ректора АГПУ Евгений Нижник, глава муниципального
образования город Армавир Андрей Харченко и заместитель директора
Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта
России" Денис Сивопляс с памятными рамами
"Этот почтовый конверт выпущен в обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. На конверте изображено здание главного учебного корпуса университета и есть надпись – Армавирский государственный педагогический университет, 100 лет. Со временем данный конверт станет настоящей филателистической редкостью", – отметил в своем выступлении во время церемонии гашения Денис Сивопляс.
Рамы с погашенным конвертом стали прекрасным памятным подарком для участников мероприятия и педагогических династий университета.
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