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Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК - РИА Новости, 14.08.2023
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15:28 14.08.2023 (обновлено: 15:42 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html
Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК
Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК - РИА Новости, 14.08.2023
Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК
Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:28
2023-08-14T15:42
алексей дюмин
форум "армия — 2023"
безопасность
россия
денис мантуров
сергей шойгу
тульская область
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он журналистам в рамках форума "Армия-2023"."Мы успели на ногах переговорить с Мантуровым, зампредседателя правительства, с министром обороны, с представителями министерства обороны по выработке дополнительных решений, которые нацелены на более... эффективную работу всего оборонно-промышленного комплекса, потому что есть определенные барьеры, есть определенные вещи, которые можно совершенствовать... для более эффективного и качественного выполнения Гособоронзаказа", - сказал Дюмин.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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алексей дюмин, форум "армия — 2023", безопасность, россия, денис мантуров, сергей шойгу, тульская область
Алексей Дюмин, Форум "Армия — 2023", Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Сергей Шойгу, Тульская область
Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК

Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу вопросы повышения эффективности работы ОПК

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он журналистам в рамках форума "Армия-2023".
"Мы успели на ногах переговорить с Мантуровым, зампредседателя правительства, с министром обороны, с представителями министерства обороны по выработке дополнительных решений, которые нацелены на более... эффективную работу всего оборонно-промышленного комплекса, потому что есть определенные барьеры, есть определенные вещи, которые можно совершенствовать... для более эффективного и качественного выполнения Гособоронзаказа", - сказал Дюмин.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
11 апреля, 14:52
 
Алексей ДюминФорум "Армия — 2023"БезопасностьРоссияДенис МантуровСергей ШойгуТульская область
 
 
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