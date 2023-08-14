https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html

Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК

Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК - РИА Новости, 14.08.2023

Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК

Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:28

2023-08-14T15:28

2023-08-14T15:42

алексей дюмин

форум "армия — 2023"

безопасность

россия

денис мантуров

сергей шойгу

тульская область

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он журналистам в рамках форума "Армия-2023"."Мы успели на ногах переговорить с Мантуровым, зампредседателя правительства, с министром обороны, с представителями министерства обороны по выработке дополнительных решений, которые нацелены на более... эффективную работу всего оборонно-промышленного комплекса, потому что есть определенные барьеры, есть определенные вещи, которые можно совершенствовать... для более эффективного и качественного выполнения Гособоронзаказа", - сказал Дюмин.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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россия

тульская область

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Кирилл Волков

алексей дюмин, форум "армия — 2023", безопасность, россия, денис мантуров, сергей шойгу, тульская область