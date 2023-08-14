https://ria.ru/20230814/obstrel-1890064600.html
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:39
2023-08-14T20:39
2023-08-14T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Ещё одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями", - написал Кулемзин. Ранее мэр Донецка сообщал о трех пострадавших в результате обстрела села Кременец.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех
Кулемзин: число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР выросло до четырех