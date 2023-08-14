https://ria.ru/20230814/obstrel-1890064600.html

Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех

Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023

Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:39

2023-08-14T20:39

2023-08-14T20:39

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Ещё одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями", - написал Кулемзин. Ранее мэр Донецка сообщал о трех пострадавших в результате обстрела села Кременец.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)