Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890064600.html
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:39
2023-08-14T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Ещё одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями", - написал Кулемзин. Ранее мэр Донецка сообщал о трех пострадавших в результате обстрела села Кременец.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР достигло четырех

Кулемзин: число пострадавших при обстреле села Кременец в ДНР выросло до четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в Донецкой Народной Республике выросло до четырех, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Ещё одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями", - написал Кулемзин.
Ранее мэр Донецка сообщал о трех пострадавших в результате обстрела села Кременец.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала