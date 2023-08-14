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Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех
Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023
Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех
Четыре человека пострадали при обстреле села Волфино Глушковского района Курской области, сообщил первый заместитель губернатора региона - председатель... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:15
2023-08-14T12:15
2023-08-14T12:15
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле села Волфино Глушковского района Курской области, сообщил первый заместитель губернатора региона - председатель правительства области Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с губернатором Романом Старовойтом. Накануне в своем Telegram-канале Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области, с осколочными ранениями их доставили в районную больницу. "Вчера в Глушковском районе пострадало три дома, четыре человека гражданских ранены, двое женщин и двое мужчин, ими занимаются наши медики, к счастью, они не тяжелые", – доложил Смирнов на совещании в понедельник. Замгубернатора добавил, что будет проведена проверка, подлежат ли восстановлению поврежденные дома.
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курская область, роман старовойт, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина
Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех
Смирнов: при обстреле села Волфино в Курской области пострадали четыре человека
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле села Волфино Глушковского района Курской области, сообщил первый заместитель губернатора региона - председатель правительства области Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с губернатором Романом Старовойтом.
Накануне в своем Telegram-канале Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины
пострадали три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области, с осколочными ранениями их доставили в районную больницу.
"Вчера в Глушковском районе пострадало три дома, четыре человека гражданских ранены, двое женщин и двое мужчин, ими занимаются наши медики, к счастью, они не тяжелые", – доложил Смирнов на совещании в понедельник.
Замгубернатора добавил, что будет проведена проверка, подлежат ли восстановлению поврежденные дома.
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