https://ria.ru/20230814/obstrel-1889925832.html

Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех

Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех - РИА Новости, 14.08.2023

Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех

Четыре человека пострадали при обстреле села Волфино Глушковского района Курской области, сообщил первый заместитель губернатора региона - председатель... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:15

2023-08-14T12:15

2023-08-14T12:15

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле села Волфино Глушковского района Курской области, сообщил первый заместитель губернатора региона - председатель правительства области Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с губернатором Романом Старовойтом. Накануне в своем Telegram-канале Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области, с осколочными ранениями их доставили в районную больницу. "Вчера в Глушковском районе пострадало три дома, четыре человека гражданских ранены, двое женщин и двое мужчин, ими занимаются наши медики, к счастью, они не тяжелые", – доложил Смирнов на совещании в понедельник. Замгубернатора добавил, что будет проведена проверка, подлежат ли восстановлению поврежденные дома.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

курская область

украина

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курская область, роман старовойт, украина