https://ria.ru/20230814/mayonez-1890003171.html
Поставщики уведомили ритейлеров о пересмотре цен на майонез
Поставщики уведомили ритейлеров о пересмотре цен на майонез - РИА Новости, 14.08.2023
Поставщики уведомили ритейлеров о пересмотре цен на майонез
Поставщики уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться, рассказал РИА РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:19
2023-08-14T16:19
2023-08-14T16:19
экономика
россия
игорь караваев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поставщики уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями, диалог по формированию цены будущих поставок ведется на системной основе. Сети действительно получают сейчас уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться", - заявил он. Караваев также подчеркнул, что текущие объемы поставок и складские запасы полностью удовлетворяют спрос на этот продукт, представленный в широком ценовом диапазоне на полках. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. После этого Минсельхоз РФ сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже. Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее.
https://ria.ru/20211229/mayonez-1765921132.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь караваев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Игорь Караваев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Поставщики уведомили ритейлеров о пересмотре цен на майонез
АКОРТ: поставщики уведомили ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поставщики уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями, диалог по формированию цены будущих поставок ведется на системной основе. Сети действительно получают сейчас уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться", - заявил он.
Караваев также подчеркнул, что текущие объемы поставок и складские запасы полностью удовлетворяют спрос на этот продукт, представленный в широком ценовом диапазоне на полках.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.
После этого Минсельхоз РФ
сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже. Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее.
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