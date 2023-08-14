https://ria.ru/20230814/mayonez-1889879898.html
Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез
Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез - РИА Новости, 14.08.2023
Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез
Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:33
2023-08-14T08:33
2023-08-14T08:33
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. "Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне 2023 года было выпущено 586,5 тысячи тонн, на 30,4% больше, чем в июне 2022 года, рафинированного - 227 тысячи тонн, на 30,9% больше. При этом в июне подсолнечное масло подешевело на 1,38% год к году, в июле - на 1,72%.
https://ria.ru/20230813/kartoshka-1889813336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез
Минсельхоз: майонеза в России достаточно, как и выбора по цене
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.
"Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее.
Согласно данным Росстата
, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне 2023 года было выпущено 586,5 тысячи тонн, на 30,4% больше, чем в июне 2022 года, рафинированного - 227 тысячи тонн, на 30,9% больше. При этом в июне подсолнечное масло подешевело на 1,38% год к году, в июле - на 1,72%.
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