https://ria.ru/20230814/mayonez-1889879898.html

Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез

Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез - РИА Новости, 14.08.2023

Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез

Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:33

2023-08-14T08:33

2023-08-14T08:33

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. "Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне 2023 года было выпущено 586,5 тысячи тонн, на 30,4% больше, чем в июне 2022 года, рафинированного - 227 тысячи тонн, на 30,9% больше. При этом в июне подсолнечное масло подешевело на 1,38% год к году, в июле - на 1,72%.

https://ria.ru/20230813/kartoshka-1889813336.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)