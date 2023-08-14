https://ria.ru/20230814/luna-1890045132.html

"Луна-25" передала первые снимки

"Луна-25" передала первые снимки - РИА Новости, 15.08.2023

"Луна-25" передала первые снимки

Межпланетная станция "Луна-25", продолжающая перелет к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, их опубликовали на сайте Института космических... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T18:54

2023-08-14T18:54

2023-08-15T00:13

наука

институт космических исследований

луна

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25", продолжающая перелет к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, их опубликовали на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН."В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции "Луна-25", выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тысяч километров. Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса", — говорится в публикации.На двух кадрах видны элементы конструкции "Луны-25" на фоне Земли и Луны, а на третьем — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.В ИКИ РАН отметили, что все приборы аппарата показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны, аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

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институт космических исследований, луна, земля, российская академия наук, россия, космос - риа наука