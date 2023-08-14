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Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ - РИА Новости, 14.08.2023
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14:02 14.08.2023 (обновлено: 14:21 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/likhachev-1889960263.html
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ - РИА Новости, 14.08.2023
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ
"Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:02
2023-08-14T14:21
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
алексей лихачев
безопасность
россия
новая земля
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Гособоронзаказ будет выполнен на 100%", - сказал Лихачев.Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее Лихачев.Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.В минувшую субботу Минобороны сообщило, что Лихачев и глава военного ведомства Сергей Шойгу совершили облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия. Основные задачи полигона сейчас - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20230814/mestorozhdenie-1889960173.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, алексей лихачев, безопасность, россия, новая земля, сергей шойгу
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Алексей Лихачев, Безопасность, Россия, Новая Земля, Сергей Шойгу
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ

Лихачев заверил Путина, что Росатом полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Гособоронзаказ будет выполнен на 100%", - сказал Лихачев.
Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее Лихачев.
Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
В минувшую субботу Минобороны сообщило, что Лихачев и глава военного ведомства Сергей Шойгу совершили облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия. Основные задачи полигона сейчас - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана
14:01
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинАлексей ЛихачевБезопасностьРоссияНовая ЗемляСергей Шойгу
 
 
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