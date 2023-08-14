https://ria.ru/20230814/likhachev-1889960263.html

Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ

Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ - РИА Новости, 14.08.2023

Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ

"Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:02

2023-08-14T14:02

2023-08-14T14:21

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

алексей лихачев

безопасность

россия

новая земля

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_437:0:2868:1367_1920x0_80_0_0_c264411fbf16df66acfeac71e3a9a524.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Гособоронзаказ будет выполнен на 100%", - сказал Лихачев.Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее Лихачев.Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.В минувшую субботу Минобороны сообщило, что Лихачев и глава военного ведомства Сергей Шойгу совершили облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия. Основные задачи полигона сейчас - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20230814/mestorozhdenie-1889960173.html

россия

новая земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, алексей лихачев, безопасность, россия, новая земля, сергей шойгу