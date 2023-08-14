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Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 14.08.2023
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Культура
 
10:12 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kino-1889897330.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 14.08.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 180,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:12
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 180,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 84,9 миллиона рублей. Следующим в рейтинге идет режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 41,9 миллиона рублей за уикенд. На четвертой строчке расположилась российская комедия "За Палыча!", собравшая более 40 миллионов рублей за уикенд. На пятом месте (без России и Белоруссии) фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 38 миллионов рублей.
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технологии, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы
Культура, Технологии, Россия, Белоруссия, СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

© Fantawild Animation (2023) Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"
Кадр из мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
© Fantawild Animation (2023)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 180,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку в прокате занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 84,9 миллиона рублей. Следующим в рейтинге идет режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 41,9 миллиона рублей за уикенд.
На четвертой строчке расположилась российская комедия "За Палыча!", собравшая более 40 миллионов рублей за уикенд. На пятом месте (без России и Белоруссии) фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 38 миллионов рублей.
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