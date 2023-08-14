https://ria.ru/20230814/kino-1889897330.html

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 14.08.2023

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 180,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

культура

технологии

россия

белоруссия

снг

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884007242_625:0:3733:1748_1920x0_80_0_0_c243cc72259172a91d1b5fa303dfa85d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 180,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 84,9 миллиона рублей. Следующим в рейтинге идет режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 41,9 миллиона рублей за уикенд. На четвертой строчке расположилась российская комедия "За Палыча!", собравшая более 40 миллионов рублей за уикенд. На пятом месте (без России и Белоруссии) фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 38 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230727/kino-1886702930.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы