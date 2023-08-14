https://ria.ru/20230814/karabakh-1889998599.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 14.08.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:02

2023-08-14T16:02

2023-08-14T16:02

армения

лачинский коридор

россия

михаил галузин

вагаршак арутюнян

оон

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе армянского МИД сообщили, что Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке в районе товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.

https://ria.ru/20230725/garantii-1886267950.html

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html

армения

лачинский коридор

россия

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армения, лачинский коридор, россия, михаил галузин, вагаршак арутюнян, оон