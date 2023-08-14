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Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 14.08.2023
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16:02 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/karabakh-1889998599.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 14.08.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:02
2023-08-14T16:02
армения
лачинский коридор
россия
михаил галузин
вагаршак арутюнян
оон
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе армянского МИД сообщили, что Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке в районе товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
https://ria.ru/20230725/garantii-1886267950.html
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армения, лачинский коридор, россия, михаил галузин, вагаршак арутюнян, оон
Армения, Лачинский коридор, Россия, Михаил Галузин, Вагаршак Арутюнян, ООН
Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД Галузин и посол Армении Арутюнян обсудили Лачинский коридор

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.
Российские миротворцы на блокпосту на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Ранее в пресс-службе армянского МИД сообщили, что Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке в районе товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
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АрменияЛачинский коридорРоссияМихаил ГалузинВагаршак АрутюнянООН
 
 
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