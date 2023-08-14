Замглавы МИД России обсудил с послом Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Замглавы МИД Галузин и посол Армении Арутюнян обсудили Лачинский коридор
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник обсудил с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе армянского МИД сообщили, что Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке в районе товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.