https://ria.ru/20230814/kamnepad-1889931033.html

Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации

Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации - РИА Новости, 14.08.2023

Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации

Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:23

2023-08-14T14:23

2023-08-14T14:23

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

происшествия

черекский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889683002_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f20c6d85d786e136b0123686cc0b92bd.jpg

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "В настоящее время в республиканской клинической больнице Нальчика находятся четверо пострадавших. Состояние одного оценивается как стабильно тяжелое, он в реанимации", – говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент стабильный: в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы. "У двоих пострадавших медики отмечают положительную динамику, их состояние относительно удовлетворительное, они находятся отделении травматологии и ортопедии", – уточняет пресс-служба регионального минздрава.В субботу в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения – погиб, еще шестеро пострадали. Четверых туристов госпитализировали, один из них находился в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230812/gory-1889682426.html

черекский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)