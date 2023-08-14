https://ria.ru/20230814/kamnepad-1889931033.html
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации - РИА Новости, 14.08.2023
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации
Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:23
2023-08-14T14:23
2023-08-14T14:23
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туристы
происшествия
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "В настоящее время в республиканской клинической больнице Нальчика находятся четверо пострадавших. Состояние одного оценивается как стабильно тяжелое, он в реанимации", – говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент стабильный: в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы. "У двоих пострадавших медики отмечают положительную динамику, их состояние относительно удовлетворительное, они находятся отделении травматологии и ортопедии", – уточняет пресс-служба регионального минздрава.В субботу в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения – погиб, еще шестеро пострадали. Четверых туристов госпитализировали, один из них находился в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230812/gory-1889682426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
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Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации
Один из пострадавших от камнепада в Кабардино-Балкарии остается в реанимации