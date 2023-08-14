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Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
14:23 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kamnepad-1889931033.html
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации - РИА Новости, 14.08.2023
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации
Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:23
2023-08-14T14:23
туризм
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туризм
туристы
происшествия
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "В настоящее время в республиканской клинической больнице Нальчика находятся четверо пострадавших. Состояние одного оценивается как стабильно тяжелое, он в реанимации", – говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент стабильный: в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы. "У двоих пострадавших медики отмечают положительную динамику, их состояние относительно удовлетворительное, они находятся отделении травматологии и ортопедии", – уточняет пресс-служба регионального минздрава.В субботу в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения – погиб, еще шестеро пострадали. Четверых туристов госпитализировали, один из них находился в тяжелом состоянии.
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новости - туризм, туризм, туристы, происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Происшествия, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Один из пострадавших в Кабардино-Балкарии туристов остается в реанимации

Один из пострадавших от камнепада в Кабардино-Балкарии остается в реанимации

© Фото : ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеСотрудники МЧС Кабардино-Балкарии
Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Один из туристов, пострадавших в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, остается в реанимации, еще двое идут на поправку, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"В настоящее время в республиканской клинической больнице Нальчика находятся четверо пострадавших. Состояние одного оценивается как стабильно тяжелое, он в реанимации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что один пациент стабильный: в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы.
"У двоих пострадавших медики отмечают положительную динамику, их состояние относительно удовлетворительное, они находятся отделении травматологии и ортопедии", – уточняет пресс-служба регионального минздрава.
В субботу в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения – погиб, еще шестеро пострадали. Четверых туристов госпитализировали, один из них находился в тяжелом состоянии.
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12 августа, 11:25
 
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