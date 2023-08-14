https://ria.ru/20230814/ischenko-1889867674.html

Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет

Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет - РИА Новости, 14.08.2023

Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет

Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:28

2023-08-14T03:28

2023-08-14T09:49

владивосток

приморский край

андрей ищенко

андрей тарасенко

олег кожемяко

кпрф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889891285_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_0cadc7035a7e64cafbfca4b10f21ec81.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ищенко судят по делу о мошенничестве с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был сдан. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. Сторона обвинения запросила для Ищенко семь лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей."Назначить 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", - сказала судья.Местом отбывания наказания назначена колония общего режима. Также суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим, каждому Ищенко должен будет выплатить по 100 тысяч рублей."Ищенко еще не знает, будет ли обжаловать. Приговор ожидаемый. Думали, лет пять дадут, дали шесть. Думаю, что не будет обжаловать (приговор)", - сказал журналистам защитник Ищенко Максим Чихунов.В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело — по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке.Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.

https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html

https://ria.ru/20230811/arest-1889634199.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, кпрф, происшествия