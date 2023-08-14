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Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет - РИА Новости, 14.08.2023
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03:28 14.08.2023 (обновлено: 09:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/ischenko-1889867674.html
Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет
Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет - РИА Новости, 14.08.2023
Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет
Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:28
2023-08-14T09:49
владивосток
приморский край
андрей ищенко
андрей тарасенко
олег кожемяко
кпрф
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ищенко судят по делу о мошенничестве с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был сдан. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. Сторона обвинения запросила для Ищенко семь лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей."Назначить 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", - сказала судья.Местом отбывания наказания назначена колония общего режима. Также суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим, каждому Ищенко должен будет выплатить по 100 тысяч рублей.&quot;Ищенко еще не знает, будет ли обжаловать. Приговор ожидаемый. Думали, лет пять дадут, дали шесть. Думаю, что не будет обжаловать (приговор)&quot;, - сказал журналистам защитник Ищенко Максим Чихунов.В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело — по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке.Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.
https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html
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владивосток, приморский край, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, кпрф, происшествия
Владивосток, Приморский край, Андрей Ищенко, Андрей Тарасенко, Олег Кожемяко, КПРФ, Происшествия
Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет

Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет за обман дольщиков

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко
Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ищенко судят по делу о мошенничестве с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был сдан. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. Сторона обвинения запросила для Ищенко семь лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.
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"Назначить 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", - сказала судья.
Местом отбывания наказания назначена колония общего режима. Также суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим, каждому Ищенко должен будет выплатить по 100 тысяч рублей.
«

"Ищенко еще не знает, будет ли обжаловать. Приговор ожидаемый. Думали, лет пять дадут, дали шесть. Думаю, что не будет обжаловать (приговор)", - сказал журналистам защитник Ищенко Максим Чихунов.

В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело — по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.
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