https://ria.ru/20230814/ipoteka-1889879149.html

В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки"

В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки" - РИА Новости, 14.08.2023

В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки"

Список получателей займов в рамках региональной программы "Доступная ипотека" в Приморье расширен на ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:22

2023-08-14T08:22

2023-08-14T08:22

олег кожемяко

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155007/49/1550074989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c10d3839f276968b0fe6c1df93bafb94.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Список получателей займов в рамках региональной программы "Доступная ипотека" в Приморье расширен на ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников специальной военной операции и молодых специалистов, сообщает краевое правительство. Воспользоваться программой "Доступная ипотека" может 21 категория граждан, в том числе сотрудники государственных учреждений образования, здравоохранения, инвалиды и другие. Купить жилье можно при первоначальном взносе от 15% и по кредитной ставке от 6,1%. "Расширен список получателей "Доступной ипотеки". Воспользоваться льготной программой теперь смогут также ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО и молодые специалисты", - говорится в сообщении. Программа востребована у приморцев. С 2018 года по ней выдано кредитов на 3 миллиарда рублей, в том числе с начала 2023 года - 192 займа на почти 700 миллионов рублей. По данным властей, программа пользуется популярностью среди госслужащих, учителей, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, медиков и силовиков. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что работники бюджетной сферы, силовых структур и другие категории граждан могут заселиться в квартиры по программе "Арендное жилье" и через три месяца оформить жилплощадь по "Доступной ипотеке". Программы "Арендное жилье" и "Доступная ипотека" реализует Корпорация развития жилищного строительства (КРЖС). Также она помогает решать вопросы обманутых дольщиков.

https://ria.ru/20230804/obustroystvo-1888123442.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кожемяко, приморский край