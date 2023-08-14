https://ria.ru/20230814/ipoteka-1889879149.html
В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки"
В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки" - РИА Новости, 14.08.2023
В Приморье расширили список получателей льготной "Доступной ипотеки"
Список получателей займов в рамках региональной программы "Доступная ипотека" в Приморье расширен на ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:22
2023-08-14T08:22
2023-08-14T08:22
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Список получателей займов в рамках региональной программы "Доступная ипотека" в Приморье расширен на ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников специальной военной операции и молодых специалистов, сообщает краевое правительство. Воспользоваться программой "Доступная ипотека" может 21 категория граждан, в том числе сотрудники государственных учреждений образования, здравоохранения, инвалиды и другие. Купить жилье можно при первоначальном взносе от 15% и по кредитной ставке от 6,1%. "Расширен список получателей "Доступной ипотеки". Воспользоваться льготной программой теперь смогут также ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО и молодые специалисты", - говорится в сообщении. Программа востребована у приморцев. С 2018 года по ней выдано кредитов на 3 миллиарда рублей, в том числе с начала 2023 года - 192 займа на почти 700 миллионов рублей. По данным властей, программа пользуется популярностью среди госслужащих, учителей, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, медиков и силовиков. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что работники бюджетной сферы, силовых структур и другие категории граждан могут заселиться в квартиры по программе "Арендное жилье" и через три месяца оформить жилплощадь по "Доступной ипотеке". Программы "Арендное жилье" и "Доступная ипотека" реализует Корпорация развития жилищного строительства (КРЖС). Также она помогает решать вопросы обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20230804/obustroystvo-1888123442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Список получателей займов в рамках региональной программы "Доступная ипотека" в Приморье расширен на ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников специальной военной операции и молодых специалистов, сообщает краевое правительство.
Воспользоваться программой "Доступная ипотека" может 21 категория граждан, в том числе сотрудники государственных учреждений образования, здравоохранения, инвалиды и другие. Купить жилье можно при первоначальном взносе от 15% и по кредитной ставке от 6,1%.
"Расширен список получателей "Доступной ипотеки". Воспользоваться льготной программой теперь смогут также ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО и молодые специалисты", - говорится в сообщении.
Программа востребована у приморцев. С 2018 года по ней выдано кредитов на 3 миллиарда рублей, в том числе с начала 2023 года - 192 займа на почти 700 миллионов рублей. По данным властей, программа пользуется популярностью среди госслужащих, учителей, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, медиков и силовиков.
В Приморье обустроили более 150 территорий
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко
сообщал, что работники бюджетной сферы, силовых структур и другие категории граждан могут заселиться в квартиры по программе "Арендное жилье" и через три месяца оформить жилплощадь по "Доступной ипотеке".
Программы "Арендное жилье" и "Доступная ипотека" реализует Корпорация развития жилищного строительства (КРЖС). Также она помогает решать вопросы обманутых дольщиков.