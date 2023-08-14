https://ria.ru/20230814/fregaty-1889867928.html

Фрегаты для ВМС Индии готовятся к испытаниям, заявил глава ОСК

Фрегаты для ВМС Индии готовятся к испытаниям, заявил глава ОСК - РИА Новости, 14.08.2023

Фрегаты для ВМС Индии готовятся к испытаниям, заявил глава ОСК

Строительство двух фрегатов проекта 11356М для ВМС Индии идет по уточненным графикам с небольшим отставанием, началась подготовка к заводским швартовым... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:34

2023-08-14T03:34

2023-08-14T11:37

индия

россия

гоа

алексей рахманов

сергей сафронов (телеведущий)

объединенная судостроительная корпорация

брамос

в мире

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Строительство двух фрегатов проекта 11356М для ВМС Индии идет по уточненным графикам с небольшим отставанием, началась подготовка к заводским швартовым испытаниям, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. "В настоящее время строительство кораблей идет по уточненным графикам достройки и испытаний. По отдельным позициям есть небольшое отставание от графиков (менее 6 месяцев). На первом из фрегатов произведены пробные пуски дизель-генераторов, идет подготовка к заводским швартовным испытаниям", - сказал Рахманов. Россия и Индия заключили контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356М для ВМС Индии. Согласно договоренностям, два фрегата будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в 2023-2024 годах, а два - на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке "российской" пары фрегатов будут применены корпуса двух фрегатов, строительство которых было приостановлено из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины. Еще один корпус отправлен на индийскую верфь. В Индии строительство двух фрегатов будет вести государственная судоверфь Goa Shipyard Ltd. с запланированной передачей их в состав Военно-морских сил Индии в июне и декабре 2026 года. Основным вооружением фрегатов станут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "БраМос". Один фрегат будет строиться с нуля, второй - с использованием одного из корпусов недостроенных Россией фрегатов "адмиральской" серии. В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230814/vmf-1889867273.html

https://ria.ru/20230814/korabli-1889862887.html

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индия, россия, гоа, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация, брамос, в мире