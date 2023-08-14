https://ria.ru/20230814/forum-1890006822.html

Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска

Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 14.08.2023

Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска

Церемония открытия форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке, на которой присутствовали министры обороны России и Белоруссии, подтвердила особые отношения... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:34

2023-08-14T16:34

2023-08-14T16:34

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

денис мантуров

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Церемония открытия форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке, на которой присутствовали министры обороны России и Белоруссии, подтвердила особые отношения Москвы и Минска, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Церемония открытия форума "Армия-2023", в которой участвовали глава Минпромторга России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, подтвердила особые союзнические отношения Москвы и Минска в сфере защиты и обороны рубежей Союзного государства", - сказал Мезенцев на полях форума. Он напомнил, что в высокой степени готовности находятся программы Союзного государства о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, планируемых к использованию региональной группировки войск РФ и Белоруссии и о модернизации объектов в тылу, планируемых к совместному использованию. "Текущая обстановка на внешней границе Союзного государства свидетельствует о необходимости создания дополнительных условий обеспечения пограничной безопасности Союзного государства. В этой связи в 2023 году принята и уже реализуется новая программа "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023-2027 годов", - заключил Мезенцев. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, денис мантуров, сергей шойгу, форум "армия — 2023"