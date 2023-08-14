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Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 14.08.2023
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Союзное государство
 
16:34 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/forum-1890006822.html
Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска
Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 14.08.2023
Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска
Церемония открытия форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке, на которой присутствовали министры обороны России и Белоруссии, подтвердила особые отношения... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:34
2023-08-14T16:34
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
денис мантуров
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Церемония открытия форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке, на которой присутствовали министры обороны России и Белоруссии, подтвердила особые отношения Москвы и Минска, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Церемония открытия форума "Армия-2023", в которой участвовали глава Минпромторга России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, подтвердила особые союзнические отношения Москвы и Минска в сфере защиты и обороны рубежей Союзного государства", - сказал Мезенцев на полях форума. Он напомнил, что в высокой степени готовности находятся программы Союзного государства о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, планируемых к использованию региональной группировки войск РФ и Белоруссии и о модернизации объектов в тылу, планируемых к совместному использованию. "Текущая обстановка на внешней границе Союзного государства свидетельствует о необходимости создания дополнительных условий обеспечения пограничной безопасности Союзного государства. В этой связи в 2023 году принята и уже реализуется новая программа "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023-2027 годов", - заключил Мезенцев. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/kooperatsiz-1890005653.html
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, денис мантуров, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Денис Мантуров, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"

Мезенцев: открытие форума "Армия" подтвердила отношения Москвы и Минска

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Церемония открытия форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке, на которой присутствовали министры обороны России и Белоруссии, подтвердила особые отношения Москвы и Минска, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Церемония открытия форума "Армия-2023", в которой участвовали глава Минпромторга России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, подтвердила особые союзнические отношения Москвы и Минска в сфере защиты и обороны рубежей Союзного государства", - сказал Мезенцев на полях форума.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны
16:31
Он напомнил, что в высокой степени готовности находятся программы Союзного государства о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, планируемых к использованию региональной группировки войск РФ и Белоруссии и о модернизации объектов в тылу, планируемых к совместному использованию. "Текущая обстановка на внешней границе Союзного государства свидетельствует о необходимости создания дополнительных условий обеспечения пограничной безопасности Союзного государства. В этой связи в 2023 году принята и уже реализуется новая программа "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023-2027 годов", - заключил Мезенцев.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевДенис МантуровСергей ШойгуФорум "Армия — 2023"
 
 
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