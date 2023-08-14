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Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023

Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:40

2023-08-14T03:40

2023-08-14T03:40

справки

россия

форум "армия — 2023"

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Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ. Его цель – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.Форум является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса.Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных Сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны. В рамках форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров. Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются во всех военных округах РФ.В 2022 году международный военно-технический форум "Армия" проходил с 15 по 21 августа. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 903 536 человек, официальные военные делегации 85 иностранных государств, в том числе 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 700 человек.В форуме приняли участие 1497 предприятий и организаций, которые представили 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные выставочные экспозиции представили три иностранных государства: Белоруссия, Иран, Китай.Мероприятия научно-деловой программы проходили с участием руководителей и представителей органов государственной власти, руководящего состава Минобороны России, известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых. Общее число участников составило 21 706 человек, из них 2598 специалистов высшей квалификации. Открытую часть заседаний посетили представители делегаций от 70 стран иностранных государств.В период проведения форума Минобороны России заключены 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.В завершающий день "Армии-2022" все площадки работали в интересах массового посетителя. Для зрителей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", одиночный пилотаж выполнили экипажи Су-30, Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Extra. В 2023 году международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 14 по 20 августа. В работе форума примут участие военные делегации более 60 государств, шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.На форуме 1,5 тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В том числе будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.Форум пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, форум "армия — 2023"