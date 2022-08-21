https://ria.ru/20220821/forum-1811085930.html

"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек

"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек - РИА Новости, 21.08.2022

"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек

Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, это на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:21

2022-08-21T11:21

2022-08-21T11:21

безопасность

русские витязи

су-30

як-130

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, это на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил в субботу на брифинге начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук."К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2022" по данным регистрационного сервиса общая посещаемость превысила один миллион четыреста тысяч человек, что на 23,5% больше, чем в прошлом году", – сказал Осадчук.Он напомнил, что 20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 иностранных государств. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году - 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.В завершающий день "Армии-2022" все его площадки будут работать в интересах массового посетителя, отметил Осадчук. Выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские Витязи", будет выполнен одиночный пилотаж Су-30, Як-130, Миг-29, Ми-28Н, Extra и групповой пилотаж "Первый полет".

https://ria.ru/20220820/kongress-1810985555.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, русские витязи, су-30, як-130, форум "армия-2022"