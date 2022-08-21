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"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек
"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек - РИА Новости, 21.08.2022
"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек
Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, это на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:21
2022-08-21T11:21
2022-08-21T11:21
безопасность
русские витязи
су-30
як-130
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, это на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил в субботу на брифинге начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук."К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2022" по данным регистрационного сервиса общая посещаемость превысила один миллион четыреста тысяч человек, что на 23,5% больше, чем в прошлом году", – сказал Осадчук.Он напомнил, что 20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 иностранных государств. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году - 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.В завершающий день "Армии-2022" все его площадки будут работать в интересах массового посетителя, отметил Осадчук. Выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские Витязи", будет выполнен одиночный пилотаж Су-30, Як-130, Миг-29, Ми-28Н, Extra и групповой пилотаж "Первый полет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, русские витязи, су-30, як-130, форум "армия-2022"
Безопасность, Русские Витязи, Су-30, Як-130, Форум "Армия-2022"
"Армию-2022" за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек
Минобороны: форум "Армия-2022" в Кубинке за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, это на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил в субботу на брифинге начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.
"К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2022" по данным регистрационного сервиса общая посещаемость превысила один миллион четыреста тысяч человек, что на 23,5% больше, чем в прошлом году", – сказал Осадчук.
Он напомнил, что 20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 иностранных государств. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году - 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.
В завершающий день "Армии-2022" все его площадки будут работать в интересах массового посетителя, отметил Осадчук. Выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские Витязи
", будет выполнен одиночный пилотаж Су-30
, Як-130
, Миг-29, Ми-28Н, Extra и групповой пилотаж "Первый полет".